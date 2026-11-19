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Reportagens da imprensa revelaram uma cláusula secreta que teria sido o verdadeiro motivo para Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli e da seleção da Arábia Saudita, perder o prêmio de melhor jogador da Ásia de 2026, apesar de todos o apontarem como favorito.

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Nesta quinta-feira, foi realizada a cerimônia de entrega dos prêmios de melhores da Ásia, no Aksra Theatre King Power, em Bangkok, capital da Tailândia, que já havia recebido o evento em 2017. Os prêmios foram distribuídos em 19 categorias diferentes.

Entre os prêmios entregues durante a cerimônia estava o de melhor jogador da Ásia, disputado por Firas Al-Buraikan, seu compatriota Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal e da seleção da Arábia Saudita, e o iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor.

Alireza Beiranvand conquistou o prêmio de melhor jogador do continente asiático pela primeira vez na carreira , após as atuações com o Tractor e a seleção do Irã ao longo deste ano.

A conquista de Beiranvand gerou polêmica sobre seu merecimento, já que todos esperavam que Firas Al-Buraikan levasse o prêmio pela primeira vez na carreira, depois das ótimas atuações com o Al-Ahli e a seleção da Arábia Saudita ao longo deste ano.

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No entanto, o jornal saudita "Al-Riyadiyah" revelou uma cláusula secreta que causou a derrota de Firas Al-Buraikan. Ela se refere ao direito do comitê técnico, presidido pelo escocês Andy Roxburgh, de escolher um jogador adicional em cada partida da Liga dos Campeões da Ásia Elite e conceder a ele pontos extras, em número inferior aos 15 pontos recebidos pelo vencedor do prêmio de melhor jogador da partida.

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Graças a essa cláusula, Alireza Beiranvand acumulou muitos pontos que o ajudaram a conquistar o prêmio de melhor jogador da Ásia de 2026, depois de não sofrer gols em 5 das 8 partidas da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O jornal destacou que a Confederação Asiática de Futebol não divulgou essa cláusula e a manteve em segredo, para preservar o mistério e a emoção da disputa pelo prêmio até o anúncio do vencedor.

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Firas Al-Buraikan levou o Al-Ahli ao título da Liga dos Campeões da Ásia Elite pela segunda vez em sua história, e também pela segunda vez consecutiva, após vencer o japonês Machida Zelvia por 1 a 0 na final.

O jogador de 26 anos foi decisivo naquele torneio: entrou como reserva na final e marcou o gol da vitória no sexto minuto da prorrogação.

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Por outro lado, Alireza Beiranvand não conseguiu levar o Tractor a nenhuma glória no cenário continental, já que a equipe foi eliminada da Liga dos Campeões da Ásia Elite nas oitavas de final, após perder por 3 a 0 para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

Curiosamente, Beiranvand foi o principal responsável pela eliminação do Tractor, ao receber um cartão vermelho aos 52 minutos da partida.