Fabrizio Romano, especialista em transferências, revelou uma grande surpresa no contrato do uruguaio Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona emprestado ao Liverpool.

Araújo se juntou ao Liverpool durante a última janela de transferências do verão, em uma operação de empréstimo do Barcelona, depois que seu papel perdeu espaço nos planos do treinador Hansi Flick.

Muitos relatos negaram a existência de uma cláusula de opção de compra no contrato de empréstimo, e afirmaram que o destino do jogador estaria nas mãos do Barcelona após a atual temporada.

Mas Fabrizio Romano afirmou que o Liverpool possui uma opção no valor de 55 milhões de euros para contratar Ronald Araújo em definitivo no próximo verão, corrigindo assim os relatos anteriores que indicavam a inexistência dessa cláusula.

Romano declarou ao site CaughtOffside: "Existe uma cláusula de opção de compra para o Liverpool, no valor de 55 milhões de euros".

Ele elogiou a operação como uma das mais subestimadas do verão, acrescentando: "O Liverpool está extremamente feliz com a contratação de Ronald Araújo".

Araújo rapidamente se tornou um jogador titular no Liverpool, apresentando um desempenho de destaque nas posições de zagueiro central e lateral-direito desde sua chegada por empréstimo.

Espera-se que o Barcelona aceite bem a venda em definitivo no próximo ano, já que a posição do jogador uruguaio perdeu espaço com Hansi Flick antes de sua saída.

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