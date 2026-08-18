Enquanto a torcida do Barcelona vive um clima de euforia com a chegada de Rodri, a negociação do astro espanhol revelou um detalhe financeiro curioso que vai poupar os cofres do clube catalão do pagamento de taxas adicionais, ao contrário do que acontecerá com as demais contratações da equipe neste verão.

Rodri havia manifestado, assim que chegou à capital catalã, sua imensa alegria, agradecendo à diretoria do Barcelona e reafirmando estar disposto a dar o seu melhor ao longo dos próximos quatro anos de seu contrato, que se estende até junho de 2030, em uma negociação avaliada em 60 milhões de euros como valor fixo, além de 11 milhões de euros em variáveis.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", esse acordo vai gerar uma economia financeira importante não apenas para o Barcelona, mas também para o Villarreal e o Atlético de Madrid, ex-clubes do jogador.

O segredo está na cláusula da taxa de registro inicial junto à Real Federação Espanhola de Futebol, no valor de 57.809 euros, uma taxa paga apenas uma única vez, quando qualquer jogador é registrado pela primeira vez na equipe principal no Campeonato Espanhol.

O Barcelona não precisará pagar esse valor no caso de Rodri, porque ele já estava registrado como jogador da equipe principal quando o Villarreal o promoveu, taxa essa que o clube amarelo pagou naquela ocasião. Após uma temporada, o jogador se transferiu ao Atlético de Madrid, que também se beneficiou da mesma vantagem e não pagou a taxa novamente, o que agora se aplicará ao Barcelona.

A situação é completamente diferente no caso das contratações de Anthony Gordon e Karim Adeyemi, já que a dupla ingressará no Campeonato Espanhol pela primeira vez em suas carreiras, o que obrigará o Barcelona a pagar a taxa de registro inicial por cada um deles, no valor de 57.809 euros, totalizando 115.618 euros no momento de seu registro oficial na LaLiga.