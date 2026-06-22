Cláusula secreta agrava a crise... Como o contrato de Consisao colocou a diretoria da Federação em apuros?

O português Sérgio Conceição, ex-técnico do Al-Ittihad, entrou em um litígio jurídico com a diretoria do clube a respeito dos valores financeiros decorrentes da decisão de rescindir seu contrato.

De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, Conceição exigiu da diretoria do Al-Ittihad o pagamento integral do valor restante de seu contrato, que se estendia por duas temporadas, após a decisão de dispensá-lo no início deste mês de junho.

Fontes esclareceram que o contrato do técnico português inclui uma cláusula de indenização equivalente a cerca de quatro meses de salário, caso o contrato seja rescindido durante a primeira temporada, além de uma cláusula que concede ao Al-Ittihad o direito de rescindir a relação contratual sem obrigações financeiras adicionais caso o técnico não consiga levar o time a uma das três primeiras colocações durante a segunda e a terceira temporadas.

Interpretação diferente das cláusulas do contrato

Por outro lado, Conceição e seu famoso agente, Jorge Mendes, defendem uma interpretação diferente do contrato, pois acreditam que há uma cláusula que concede ao técnico português o direito de receber integralmente seus direitos financeiros pelo período restante do contrato, o que pode abrir caminho para um litígio jurídico entre as partes nos próximos meses.

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A diretoria anunciou, no dia 1º de junho deste ano, o término do contrato de Consesao, confirmando em comunicado oficial que a decisão foi tomada após uma revisão abrangente da trajetória da equipe e uma avaliação da fase anterior, em consonância com os objetivos e as aspirações futuras do clube.

Experiência curta e resultados instáveis

A diretoria do Al-Ittihad havia contratado Consesao em outubro passado com um contrato válido até 2028, sucedendo o francês Laurent Blanc, que deixou o cargo apesar de ter levado a equipe à conquista da dobradinha do Campeonato Saudita Roshen e da Copa do Rei na temporada 2024-2025.

Durante o período em que esteve à frente da equipe, o técnico português comandou o Al-Ittihad em 41 partidas em diversas competições, nas quais conquistou 21 vitórias, 7 empates e sofreu 13 derrotas.

No cenário nacional, o Al-Ittihad terminou a Liga Saudita de Roshen na quinta colocação, foi eliminado da Copa do Rei nas semifinais e da Liga dos Campeões da Ásia nas quartas de final — resultados que aceleraram o fim de sua passagem pelo clube de Jeddah.