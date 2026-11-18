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Jamala Musiala pode custar muito caro ao Bayern de Munique em caso de lesão? Uma cláusula em seu contrato teria esse efeito.

O contrato de Jamal Musiala com o Bayern de Munique aparentemente contém uma cláusula bastante específica.

Segundo uma reportagem da Sport Bild, o contrato do jogador de 23 anos inclui uma disposição que lhe dá proteção adicional em caso de lesão prolongada. Por ela, o Bayern continua pagando integralmente o salário de Musiala durante seis meses de afastamento por lesão.

Na verdade, o Bayern, como qualquer outro empregador, só é obrigado a manter o pagamento do salário por seis semanas em caso de doença. A partir da sétima semana, o seguro de saúde público assume os pagamentos na Alemanha, com um teto de 5.812,50 euros brutos por mês.

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Musiala e os dirigentes do clube de Munique acertaram a cláusula durante a renovação contratual do jogador de ataque, em fevereiro de 2025. Na ocasião, jogador e clube concordaram em estender antecipadamente até 2030 o vínculo que iria até 30 de junho de 2026.

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Musiala também garantiu um aumento salarial considerável. Atrás de Harry Kane, que, após sua mais recente renovação contratual, é o mais bem pago do Bayern com um salário anual estimado em 29 milhões de euros, o jogador da seleção alemã tem o segundo maior salário na Säbener Straße. Segundo a Sport Bild, o Bayern paga 25 milhões de euros por temporada a Musiala.

Getty Images

Quando Jamal Musiala voltará a jogar pelo Bayern de Munique?

Musiala já enfrentou lesões de longa duração em outras ocasiões. No verão de 2025, ele fraturou a fíbula em uma disputa de bola com o ex-goleiro do PSG Gianluigi Donnarumma no Mundial de Clubes e, depois disso, desfalcou o Bayern por mais de meio ano.

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Desde então, o jogador de ataque tem lidado repetidamente com problemas físicos menores. Na temporada atual, por exemplo, já ficou fora devido a uma ruptura de fibras musculares e também por causa dos efeitos posteriores de seus breves episódios temporários de ausência , decorrentes de uma disfunção neurológica.

Uli Hoeneß, figura influente do Bayern, havia sugerido há quase duas semanas, no programa "Sonntags-Stammtisch", da BR, que não havia no contrato de Musiala uma cláusula que regulasse expressamente como lidar com esses episódios de ausência . "O que ele pode oferecer agora já não é o que está previsto no contrato", disse Hoeneß.

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Musiala, por sua vez, pode voltar ao elenco do Bayern para o próximo jogo da Bundesliga, contra o 1. FC Köln, no sábado. O Sport1 informou na terça-feira que o jogador da seleção é uma opção, desde que não sofra outro revés de saúde nos treinos desta semana.

Até o momento, Musiala soma dois gols e uma assistência em quatro jogos oficiais em 2026/27.