Jamala Musiala pode custar muito caro ao Bayern de Munique em caso de lesão? Uma cláusula em seu contrato teria esse efeito.
O contrato de Jamal Musiala com o Bayern de Munique aparentemente contém uma cláusula bastante específica.
Segundo uma reportagem da Sport Bild, o contrato do jogador de 23 anos inclui uma disposição que lhe dá proteção adicional em caso de lesão prolongada. Por ela, o Bayern continua pagando integralmente o salário de Musiala durante seis meses de afastamento por lesão.
Na verdade, o Bayern, como qualquer outro empregador, só é obrigado a manter o pagamento do salário por seis semanas em caso de doença. A partir da sétima semana, o seguro de saúde público assume os pagamentos na Alemanha, com um teto de 5.812,50 euros brutos por mês.
Musiala e os dirigentes do clube de Munique acertaram a cláusula durante a renovação contratual do jogador de ataque, em fevereiro de 2025. Na ocasião, jogador e clube concordaram em estender antecipadamente até 2030 o vínculo que iria até 30 de junho de 2026.
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Musiala também garantiu um aumento salarial considerável. Atrás de Harry Kane, que, após sua mais recente renovação contratual, é o mais bem pago do Bayern com um salário anual estimado em 29 milhões de euros, o jogador da seleção alemã tem o segundo maior salário na Säbener Straße. Segundo a Sport Bild, o Bayern paga 25 milhões de euros por temporada a Musiala.
Quando Jamal Musiala voltará a jogar pelo Bayern de Munique?
Musiala já enfrentou lesões de longa duração em outras ocasiões. No verão de 2025, ele fraturou a fíbula em uma disputa de bola com o ex-goleiro do PSG Gianluigi Donnarumma no Mundial de Clubes e, depois disso, desfalcou o Bayern por mais de meio ano.
Desde então, o jogador de ataque tem lidado repetidamente com problemas físicos menores. Na temporada atual, por exemplo, já ficou fora devido a uma ruptura de fibras musculares e também por causa dos efeitos posteriores de seus breves episódios temporários de ausência, decorrentes de uma disfunção neurológica.
Uli Hoeneß, figura influente do Bayern, havia sugerido há quase duas semanas, no programa "Sonntags-Stammtisch", da BR, que não havia no contrato de Musiala uma cláusula que regulasse expressamente como lidar com esses episódios de ausência. "O que ele pode oferecer agora já não é o que está previsto no contrato", disse Hoeneß.
Musiala, por sua vez, pode voltar ao elenco do Bayern para o próximo jogo da Bundesliga, contra o 1. FC Köln, no sábado. O Sport1 informou na terça-feira que o jogador da seleção é uma opção, desde que não sofra outro revés de saúde nos treinos desta semana.
Até o momento, Musiala soma dois gols e uma assistência em quatro jogos oficiais em 2026/27.