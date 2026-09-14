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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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"Cláusula oculta muda o jogo": revelada grande surpresa no contrato de empréstimo de Araújo ao Liverpool

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Negócio vantajoso

Fabrizio Romano, especialista em transferências, revelou uma grande surpresa no contrato do uruguaio Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona emprestado ao Liverpool.

Araújo se juntou ao Liverpool durante a última janela de transferências de verão, em um acordo de empréstimo com o Barcelona, depois que seu papel diminuiu nos planos do técnico Hansi Flick.

Muitos relatos negaram a existência de uma cláusula de opção de compra no contrato de empréstimo, e que o destino do jogador ficaria nas mãos do Barcelona após a temporada atual.

Mas Fabrizio Romano disse que o Liverpool possui uma opção no valor de 55 milhões de euros para contratar Ronald Araújo em definitivo no próximo verão, corrigindo assim os relatos anteriores que indicavam a inexistência de tal cláusula.

Romano declarou ao site CaughtOffside: "Há uma cláusula de opção de compra para o Liverpool, no valor de 55 milhões de euros".

Ele elogiou o negócio como um dos mais subestimados do verão, acrescentando: "O Liverpool está muito feliz com a contratação de Ronald Araújo".

Araújo rapidamente se tornou um jogador titular no Liverpool, apresentando um desempenho de destaque na posição de zagueiro central e de lateral-direito desde sua chegada por empréstimo.

Espera-se que o Barcelona receba bem a venda em definitivo no próximo ano, já que a posição do jogador uruguaio caiu para Hansi Flick antes de sua saída.

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