"Cláusula oculta muda o jogo": revelada grande surpresa no contrato de empréstimo de Araújo ao Liverpool

Fabrizio Romano, especialista em transferências, revelou uma grande surpresa no contrato do uruguaio Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona emprestado ao Liverpool.

Araújo se juntou ao Liverpool durante a última janela de transferências de verão, em um acordo de empréstimo com o Barcelona, depois que seu papel diminuiu nos planos do técnico Hansi Flick.

Muitos relatos negaram a existência de uma cláusula de opção de compra no contrato de empréstimo, e que o destino do jogador ficaria nas mãos do Barcelona após a temporada atual.

Mas Fabrizio Romano disse que o Liverpool possui uma opção no valor de 55 milhões de euros para contratar Ronald Araújo em definitivo no próximo verão, corrigindo assim os relatos anteriores que indicavam a inexistência de tal cláusula.

Romano declarou ao site CaughtOffside: "Há uma cláusula de opção de compra para o Liverpool, no valor de 55 milhões de euros".

Ele elogiou o negócio como um dos mais subestimados do verão, acrescentando: "O Liverpool está muito feliz com a contratação de Ronald Araújo".

Araújo rapidamente se tornou um jogador titular no Liverpool, apresentando um desempenho de destaque na posição de zagueiro central e de lateral-direito desde sua chegada por empréstimo.

Espera-se que o Barcelona receba bem a venda em definitivo no próximo ano, já que a posição do jogador uruguaio caiu para Hansi Flick antes de sua saída.

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