Cláusula obriga compra de Léo Natel, do Corinthians, pelo Casa Pia

Jogador terá que ser comprado por clube português se completar 45 minutos em 60% dos jogos do time na atual temporada

O contrato de empréstimo de Léo Natel com o Casa Pia, de Portugal, tem uma cláusula que obriga a compra do atleta por parte dos lusitanos. Ele foi emprestado pelo Corinthians até junho de 2023, conforme adiantado pela GOAL.

O clube terá que comprá-lo ao fim da cessão se o atleta estiver por 45 minutos em campo durante 60% dos jogos disputados pela equipe na atual temporada lusitana, como soube a GOAL com uma fonte ligada ao futebol europeu. Os valores não são revelados pelas partes.

Léo Natel é esperado em Portugal para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube português neste fim de semana. Os lusitanos aguardam os exames médicos para anunciá-lo como novo reforço do clube.

O jogador estava emprestado ao APOEL durante a atual temporada. No período, fez 29 partidas, com seis gols marcados. O clube do Chipre foi um dos interessados em mantê-lo, mas não chegou a um acordo por sua manutenção. Nesta temporada, o atleta fez um jogo pelo Timão de Vitor Pereira, com 26 minutos em campo.

Léo Natel tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2024. O atacante de 25 anos não terá o vínculo renovado para sair por empréstimo do CT Joaquim Grava.