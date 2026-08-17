Como informa o portal esportivo grego Gazzetta, que já havia revelado no domingo a viagem de Konstantelias a Dortmund para realizar exames médicos, o PAOK quer, no contexto da transferência iminente, pegar por empréstimo a joia ofensiva do Dortmund, Samuele Inacio. Isso, porém, não é uma condição concreta para o negócio: segundo o Ruhr Nachrichten e a Sky, a transferência do jogador de 23 anos já está acertada.

Depois das fortes impressões deixadas na última temporada e na pré-temporada, Inacio já faz parte dos planos fixos do BVB e deve continuar se desenvolvendo em Dortmund para se tornar um pilar da equipe. Ainda assim, pode haver nova movimentação no assunto caso as perspectivas de minutagem do grande talento de 18 anos diminuam após as transferências de Karetsas e Konstantelias.

Por enquanto, porém, não é isso que se espera, afinal em Dortmund há grande apreço pelo recém-formado jogador da seleção italiana, que fez sua estreia pela Squadra Azzurra em 3 de junho. Inacio deixou impressões extremamente positivas na reta final da última temporada, quando foi titular do time aurinegro nas últimas quatro rodadas da Bundesliga. Na penúltima rodada, ele inclusive marcou seu primeiro gol como profissional no jogo em casa contra o Eintracht Frankfurt.

Inacio desperta empolgação no BVB: "Um dos maiores talentos do mundo"

A recompensa veio logo em seguida na forma de uma renovação antecipada de contrato até 2029. "Com suas habilidades e seu potencial, Samu está entre os maiores talentos de sua geração no mundo. Estamos convencidos de que, com sua dedicação e sua qualidade, ele pode amadurecer e se tornar um jogador extraordinário", declarou o diretor-executivo esportivo Lars Ricken, em citação de alguns meses atrás.

Diante de elogios desse porte, uma saída de Inacio parece praticamente descartada. Mais provável, nesse sentido, é que outro talento do BVB mude de ares no contexto do negócio com o PAOK por causa de Konstantelias.

BVB pode facilitar para o PAOK no caso de Kostoglu

Como informa o sport24.gr, o tradicional clube grego está em negociações avançadas com Christos Kostoglou, de 17 anos, que, ao contrário de Inacio, ainda não atuou pelos profissionais do Dortmund. Kostoglou tem contrato com o BVB até 2027, mas os aurinegros aparentemente estariam dispostos, como gesto de boa vontade pela iminente transferência de Konstantelias, a abrir mão de uma taxa de transferência por Kostoglou.

O meio-campista central chegou a Dortmund em 2023, depois de passar pelas categorias de base do Fortuna Düsseldorf e do Borussia Mönchengladbach. Ele é peça fixa no sub-19 do Dortmund. Na última temporada, atuou majoritariamente pelo sub-17 e somou 13 participações em gols em 13 partidas da liga.

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