O Paris Saint-Germain estaria avaliando de perto a situação de Dayot Upamecano, do Bayern de Munique.
A informação é do Foot Mercato. Embora o francês tenha renovado seu contrato com o maior campeão da Alemanha apenas em fevereiro, até 2030, o novo vínculo teria uma cláusula de rescisão cujo valor, diante das boas atuações que o defensor vem apresentando de forma constante, parece uma pechincha.
Segundo a reportagem, o valor estipulado seria de 65 milhões de euros, quantia que teria de ser paga no próximo verão para contratar o jogador de 28 anos. O PSG poderia arcar com essa soma sem grandes dificuldades. A existência da cláusula de rescisão, porém, não foi confirmada oficialmente.
O PSG procura um sucessor de longo prazo para Marquinhos, líder de sua defesa. O jogador de 32 anos, que atua pelo clube há 13 anos e se tornou uma verdadeira lenda dos parisienses, tem contrato até 2028. Assim, no próximo verão ou, no mais tardar, após a temporada 27/28, o PSG deve buscar um substituto de alto nível e pode rapidamente voltar suas atenções para Upamecano, quatro anos mais jovem.
O defensor do Bayern de Munique voltou a chamar a atenção nesta semana, quando anulou completamente o atacante Julian Alvarez na vitória de seu clube por 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões. No Bayern, ele se tornou o líder da defesa, com Jonathan Tah e Min-jae Kim se revezando ao seu lado.
Upamecano chegou ao Bayern em 2021 por 42,5 milhões de euros. Na atual temporada, soma três gols em 12 partidas oficiais pelo clube em todas as competições.