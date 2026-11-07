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Daniel Buse
Traduzido por

Cláusula de rescisão vira pechincha: PSG estaria muito interessado em astro do Bayern de Munique

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O Paris Saint-Germain estaria avaliando de perto a situação de Dayot Upamecano, do Bayern de Munique.

A informação é do Foot Mercato. Embora o francês tenha renovado seu contrato com o maior campeão da Alemanha apenas em fevereiro, até 2030, o novo vínculo teria uma cláusula de rescisão cujo valor, diante das boas atuações que o defensor vem apresentando de forma constante, parece uma pechincha.

Segundo a reportagem, o valor estipulado seria de 65 milhões de euros, quantia que teria de ser paga no próximo verão para contratar o jogador de 28 anos. O PSG poderia arcar com essa soma sem grandes dificuldades. A existência da cláusula de rescisão, porém, não foi confirmada oficialmente.

O PSG procura um sucessor de longo prazo para Marquinhos, líder de sua defesa. O jogador de 32 anos, que atua pelo clube há 13 anos e se tornou uma verdadeira lenda dos parisienses, tem contrato até 2028. Assim, no próximo verão ou, no mais tardar, após a temporada 27/28, o PSG deve buscar um substituto de alto nível e pode rapidamente voltar suas atenções para Upamecano, quatro anos mais jovem.

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O defensor do Bayern de Munique voltou a chamar a atenção nesta semana, quando anulou completamente o atacante Julian Alvarez na vitória de seu clube por 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões. No Bayern, ele se tornou o líder da defesa, com Jonathan Tah e Min-jae Kim se revezando ao seu lado.

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Upamecano chegou ao Bayern em 2021 por 42,5 milhões de euros. Na atual temporada, soma três gols em 12 partidas oficiais pelo clube em todas as competições.