Segundo reportagem da Sport Bild, o jogador de 20 anos tem em seu contrato com o 1. FC Köln uma cláusula especial que lhe garante bônus por atuações na seleção alemã.

O técnico da seleção, Jürgen Klopp, convocou El Mala para sua segunda lista para os jogos da Nations League contra a Sérvia (1º de outubro) e a Grécia (4 de outubro). As chances são altas de que o jogador ofensivo do Colônia atue em pelo menos uma das duas partidas.

Se isso de fato acontecer, El Mala poderá comemorar, por um lado, o pagamento de uma quantia única e, por outro, um aumento em seu salário-base.

Segundo informações da Sport-Bild, o jogador de 20 anos receberá de seu clube uma quantia fixa de 100 mil euros em sua estreia pela seleção principal, além disso, seu salário, atualmente em cerca de três milhões de euros por ano, aumentará continuamente com novas atuações com a camisa da DFB, como na quinta e na décima.

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Com quais parceiros Said El Mala trabalha?

Os dirigentes do Colônia fizeram eventuais concessões financeiras a El Mala para convencê-lo de uma renovação contratual no verão passado. Apesar de vários grandes clubes interessados — entre eles havia equipes da Premier League, o BVB e o RB Leipzig de olho no jogador de 20 anos —, chegou-se a um acordo para a continuidade da parceria até 2031. Não deve haver uma cláusula de rescisão no contrato de El Mala, de modo que o Colônia poderá negociar livremente uma taxa de transferência com futuros interessados.

Além dos pagamentos do clube, El Mala também acertou aumentos semelhantes com seus parceiros publicitários. Da fornecedora Nike, aparentemente há 175 mil euros extras pela estreia na seleção alemã. Outros acréscimos: sempre após cada cinco partidas, o jogador ofensivo recebe 120 mil euros extras. A quantia-base no contrato até 2032 deve ser de 350 mil euros nesta temporada.

El Mala também recebe bônus da desenvolvedora de videogames EA Sports, da fabricante de cards colecionáveis Topps e da varejista de alimentos Rewe após sua primeira atuação pela DFB.