O caso de Karim Benzema deixou de ser apenas um assunto esportivo entre um jogador e seu novo clube e se transformou em uma equação financeira complexa que pode obrigar o astro francês a refazer completamente suas contas. Nos bastidores, existe outro contrato que vale centenas de milhões e o coloca diante de duas opções, sem uma terceira: permanecer na Arábia Saudita ou perder uma fortuna.

O jornal "Asharq Al-Awsat" revelou detalhes impressionantes do outro contrato de Benzema, cujo valor chega a 23 milhões de dólares por ano, o equivalente a 86,25 milhões de riais sauditas, e que se estende até 2030. Calculando o valor restante desse contrato a partir do próximo mês de setembro até 30 de junho de 2030, ele chega a cerca de 88,2 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente 330,6 milhões de riais sauditas.

A maior surpresa está na cláusula secreta contida nesse contrato, que impede Benzema de atuar fora da Arábia Saudita durante todo o período de sua vigência. Caso ele se transfira para qualquer clube fora do reino e dispute partidas por ele, esse contrato é cancelado com efeito imediato, o que significa que a decisão de deixar a Roshn League pode lhe custar a perda de um contrato de valor superior a 330 milhões de riais.

As fontes esclareceram que esse contrato está vinculado a funções promocionais que Benzema desempenha em favor do futebol saudita e dos eventos a ele relacionados desde sua chegada ao reino como jogador do Al-Ittihad, o mesmo caminho de que participa o português Cristiano Ronaldo.

Essa cláusula coloca Benzema diante de contas precisas e completamente diferentes sobre seu futuro, especialmente após o fracasso de suas negociações com o Al-Hilal. Caso sua ligação com o clube chegue ao fim, o atacante francês pode ser obrigado a procurar outro clube dentro do campeonato saudita, mesmo que seja por um contrato inferior ao seu atual com o Al-Hilal, apenas para preservar seu enorme contrato promocional que se estende até 2030, ou reconsiderar e aceitar a opção do Al-Hilal.

No aspecto esportivo, fontes do "Asharq Al-Awsat" afirmaram que Benzema recusa, até o momento, a ideia de ser inscrito apenas na lista asiática do Al-Hilal, que lhe permite participar da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, da Copa do Rei e da Supercopa Saudita, sem disputar a Roshn League.

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Dessa forma, Benzema parece ter diante de si três caminhos, sem um quarto: chegar a um acordo com o Al-Hilal para rescindir o contrato de forma consensual e transferir-se para outro clube saudita; aceitar continuar no Al-Hilal apenas na lista asiática; enquanto a opção de deixar o reino seria a mais custosa, pois, com ela, perderia mais de 330 milhões de riais.