Cláusula chocante ameaça o retorno de João Félix ao Barcelona

O retorno do craque português João Félix ao futebol europeu e seu desejo de voltar ao Barcelona esbarraram em um novo obstáculo.

O jornal "Sport" noticiou que o jogador português quer voltar à Europa após o fim de sua passagem pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, e que seu principal objetivo é retornar ao Barcelona, clube pelo qual já atuou por empréstimo na temporada 2023-2024.

No entanto, o site 365Scores confirmou que o contrato assinado por Félix com o Al-Nassr inclui uma cláusula que permite ao clube saudita renovar o vínculo de forma unilateral.

Segundo as informações divulgadas pelo 365Scores, o Al-Nassr pode acionar essa renovação sem a necessidade de obter uma nova assinatura de João Félix, desde que sejam cumpridas as condições estabelecidas no contrato que o jogador português aceitou anteriormente.

A cláusula abrange aspectos como a duração da renovação, a compensação financeira e o prazo definido para sua execução, de modo que o clube saudita dispõe de um instrumento que lhe permite manter o atacante para depois do verão de 2027.

O 365Scores apontou que a diretoria do Al-Nassr pretende realizar em breve uma reunião com Jorge Mendes para discutir a permanência do jogador português.

Já o Sport ressaltou: "Acredita-se que Jorge Mendes informou ao clube catalão o desejo de seu cliente, João Félix, de retornar ao estádio Camp Nou como jogador livre".

No Camp Nou, sabem do desejo de João Félix, mas seu retorno não é prioridade neste momento. O jogador português, que inicia a maioria de suas partidas pelo lado esquerdo com tendência a se movimentar em direção ao centro, estaria atrás de Gordon e Karim Adeyemi, cujas características são mais compatíveis com o que Flick busca para essa posição.