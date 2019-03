Claudio Ranieri volta a treinar a Roma após quase 10 anos

"Quando a Roma chama, é impossível dizer não", disse Ranieri, que reestreia já na próxima segunda-feira, pelo Italiano

A Roma anunciou nesta sexta-feira (8) o retorno de Claudio Ranieri como técnico. Aos 67 anos, o italiano volta à equipe que treinou entre 2009 e 2011.



Ele chega para substituir Eusebio Di Francesco, demitido na quinta-feira após a eliminação para o Porto nas oitavas de final da Champions League.



"Quando a Roma chama, é impossível dizer não", disse Ranieri. Ele irá comandar o time já na próxima segunda-feira contra o Empoli pelo Campeonato Italiano. A Roma ocupa o quinto lugar no torneio.

O presidente da Roma, Jim Pallotta, disse que o o objetivo do clube neste momento é assegurar a classificação para a Champions League da próxima temporada. "Nessa altura da temporada era importante trazer um técnico que conhece o clube, que conhece o ambiente, que sabe falar a língua e sabe como motivar jogadores. Claudio preenche todos esses requisitos e está empolgado com o desafio".O trabalho mais recente de Ranieri foi no Fulham, da Inglaterra, de onde foi demitido após 17 rodadas. Antes disso ele comandou o Leicester City e levou o pequeno time inglês ao título da Premier League de 2015-16. O italiano também já treinou o Monaco e o Nantes.