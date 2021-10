Claudinho já se destaca no Zenit e é chamado de 'novo imperador da Rússia'

O jogador foi muito elogiado pelo As, que destacou suas habilidades e rápida adaptação ao novo time

Faz pouco menos de dois meses que Claudinho foi anunciado pelo Zenit, da Rússia, que desembolsou 15 milhões de euros para contratá-lo. Neste tempinho, porém, o ex-jogador do Red Bull Bragantino já conseguiu chamar a atenção no novo time, inclusive por parte da imprensa, que está o chamando de “novo imperador da Rússia".

Anunciado pelo Zenit em agosto, Claudinho, em sete jogos, já mostrou a que veio. Com um gol marcado no Campeonato Russo e outro na Liga dos Campeões, além de duas assistências dadas, o brasileiro já viu a imprensa internacional se derreter por ele, sendo colocado como peça importante no líder da liga russa.

"A Rússia tem um novo imperador. Claudinho tornou-se o recente czar do Zenit de São Petersburgo. O brasileiro precisou de menos de dois meses para se tornar uma das jóias da coroa do time russo", escreveu o jornal espanhol As, que ainda fez questão de destacar a rápida adaptação do camisa 11 no novo time, em uma liga e em um país completamente diferentes do Brasil.

"Sem ter alma de goleador, o atacante estreou no Campeonato Russo e na Champions em menos de 10 dias. O primeiro gol aconteceu na quinta rodada do Campeonato Russo contra o Rubin Kazan, e o segundo na partida da competição europeia contra o Malmo. Desde que chegou, Claudinho tem ocupado a ala esquerda, com liberdade para se movimentar por dentro", escreveu o periódico.

Além da postura do jogador, as habilidade também foram exaltadas pelo jornal, que ainda lembrou que ele foi parte importante da conquista do ouro brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, em agosto deste ano - última competição antes de estrear pelo Zenit.

"Possui grande técnica e criatividade para controlar a bola e, inclusive, para organizar a sua equipe. Também, como demonstrou na Champions, sabe finalizar de primeira dentro da área", destacou o As.

Os elogios vieram na edição do As de quinta-feira (30), após a vitória por 4 a 0 do Zenit para cima do Malmö, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League, quando o brasileiro foi o responsável pelo primeiro gol da goleada.