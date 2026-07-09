Claude Leroy: Infantino é um idiota poliglota... e se acha um deus na África

O experiente técnico francês Claude Le Roy lançou um ataque veemente contra o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, durante sua participação no programa“L’Équipe du Soir”.

Isso ocorreu em meio à polêmica gerada pela decisão de revogar a suspensão do atacante americano Folarin Balogun, após intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto o cartão amarelo recebido por Michael Oliessi, estrela da seleção francesa, foi mantido.

Leroy afirmou: “Não se trata apenas da Copa do Mundo, mas também da Copa Africana das Nações e de sua relação com a Confederação Africana de Futebol (CAF). Ele se considera o deus salvador da Copa Africana das Nações, algo que não ousaria fazer nem mesmo em 1% durante a Eurocopa, a Copa América ou a Copa da Ásia”.

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E acrescentou, criticando a forma como o dirigente suíço lida com o continente africano: “Ele vem para se sentar no trono, é ele quem diz ao chefe de Estado: ‘Venha sentar-se aqui, venha sentar-se ali’. É ele quem entrega todas as medalhas”.

O experiente técnico considera que esse comportamento é motivado por considerações eleitorais, afirmando: “Ele não faz nada além de explorar a ganância de muitos presidentes de federações africanas, pois sabe que há 54 votos na sua próxima eleição. Por isso, ele joga com esse ponto fraco. Ele não está agindo em prol do desenvolvimento”.

Onde está Wenger?

Leroy também questionou a posição do francês Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento do futebol mundial da FIFA, após a decisão polêmica de revogar a suspensão de Balugun, e disse: “Gostaria de saber o que Arsène Wenger, o grande pensador técnico da FIFA, está pensando... em relação a todas essas atitudes de Gianni Infantino, que atende a uma ligação de Donald Trump”.

O técnico de 78 anos continuou seu ataque contundente ao presidente da FIFA, dizendo: “Estou surpreso que esse homem ainda esteja à frente da FIFA. Não entendo como é aceitável que ele seja praticamente o único candidato para as próximas eleições. Ele tem uma única qualidade: é poliglota. Mas é um poliglota idiota, perigoso para o futebol, que não trouxe absolutamente nada de positivo para esse esporte e o tornou suspeito aos olhos de todos”.

E concluiu: “Quando você ouve as pessoas falando sobre futebol hoje, na rua ou entre amigos, elas dizem: ‘São conspirações, você pode vender um cartão como quiser. Basta ele ligar e a Comissão de Disciplina desaparece’. Estou surpreso com a imagem que o futebol profissional de alto nível no mundo transmite hoje”.