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FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

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Classificação dos clubes africanos: Al Ahly em segundo lugar e Zamalek fora dos cinco grandes

Al Ahly
Zamalek SC
Pyramids FC
FAR Rabat
Raja Casablanca
Wydad Casablanca
Mamelodi Sundowns FC
Esperance
Egito
Marrocos
África do Sul
Tunísia

Grandes mudanças no ranking de clubes da CAF antes da temporada 2026-2027

A Confederação Africana de Futebol (CAF) divulgou o novo ranking oficial dos clubes africanos antes do início da temporada 2026-2027, que apresentou mudanças notáveis nas posições dos grandes do continente, após o cômputo dos resultados das participações continentais nas últimas temporadas.

O Al Ahly do Egito, dono do recorde de títulos da Liga dos Campeões da África, perdeu a liderança do ranking continental, ao cair para a segunda posição com 66 pontos, enquanto o Mamelodi Sundowns da África do Sul, atual campeão da competição na temporada passada, assumiu o primeiro lugar com 73 pontos.

O ranking também registrou o avanço do Espérance da Tunísia para a terceira posição com 58 pontos, à frente por apenas um ponto do Berkane do Marrocos, que manteve sua ascensão ao ocupar a quarta posição com 57 pontos.

No que diz respeito aos clubes egípcios, o Zamalek avançou para a sexta posição com 49 pontos, após ter chegado à final da Copa das Confederações da África na temporada passada, enquanto o Pyramids, campeão da Liga dos Campeões da África na temporada retrasada, caiu para a sétima posição com 48 pontos.

O Jeish El Malaki (AS FAR) do Marrocos também manteve sua presença entre os dez primeiros, ao ocupar a oitava posição, enquanto o Al Hilal do Sudão ficou na nona posição, e o CR Belouizdad da Argélia na décima.

Classificação dos clubes africanos segundo o ranking da CAF para a temporada 2026-2027:

1- Mamelodi Sundowns da África do Sul – 73 pontos.

2- Al Ahly do Egito – 66 pontos.

3- Espérance Sportive da Tunísia – 58 pontos.

4- Berkane do Marrocos – 57 pontos.

5- USM Alger da Argélia – 52 pontos.

6- Zamalek do Egito – 49 pontos.

7- Pyramids do Egito – 48 pontos.

8- Jeish El Malaki (AS FAR) do Marrocos – 41 pontos.

9- Al Hilal do Sudão – 39 pontos.

10- CR Belouizdad da Argélia – 38 pontos.

11- Simba da Tanzânia – 38 pontos.

12- Young Africans da Tanzânia – 35 pontos.

13- Wydad Sportif do Marrocos – 32 pontos.

14- Petro de Luanda de Angola – 27 pontos.

15- ASEC Mimosas da Costa do Marfim – 24 pontos.

16- Stade Malien do Mali – 23 pontos.

17- MC Alger da Argélia – 22 pontos.

18- Al Masry Port Said do Egito – 20 pontos.

19- Orlando Pirates da África do Sul – 20 pontos.

20- Mazembe do Congo – 20 pontos.

21- Stellenbosch da África do Sul – 17 pontos.

22- Raja Sportif do Marrocos – 17 pontos.

23- Olympique de Safi do Marrocos – 15 pontos.

24- Rivers United da Nigéria – 15 pontos.

25- Maniema Union do Congo – 14 pontos.

26- CS Constantine da Argélia – 12 pontos.

27- Sagrada Esperança de Angola – 12 pontos.

28- Otohô do Congo – 11 pontos.

29- JS Kabylie da Argélia – 11 pontos.

30- Power Dynamos da Zâmbia – 10 pontos.

31- Djoliba do Mali – 9 pontos.

32- Dreams de Gana – 9 pontos.

33- Saint-Éloi Lupopo da República Democrática do Congo – 7 pontos.

34- Modern Future do Egito – 7 pontos.

35- Nouadhibou da Mauritânia – 6 pontos.

36- Abu Salim da Líbia – 6 pontos.

37- Marumo Gallants da África do Sul – 6 pontos.

38- Kaizer Chiefs da África do Sul – 5 pontos.

39- Azam da Tanzânia – 5 pontos.

40- Étoile du Sahel da Tunísia – 5 pontos.

41- Horoya da Guiné – 5 pontos.

42- Stade d'Abidjan da Costa do Marfim – 4 pontos.

43- Jaraaf do Senegal – 4 pontos.

44- Bravos do Maquis de Angola – 4 pontos.

45- Enyimba da Nigéria – 4 pontos.

46- Lunda Sul de Angola – 4 pontos.

47- Jwaneng Galaxy de Botsuana – 4 pontos.

48- Union Monastirienne da Tunísia – 4 pontos.

49- ES Sétif da Argélia – 4 pontos.

50- Diables Noirs do Congo – 3,5 pontos.

51- CS Sfaxien da Tunísia – 3 pontos.

52- Al Merrikh do Sudão – 3 pontos.

53- Al Ahly Tripoli da Líbia – 3 pontos.

54- Medeama de Gana – 3 pontos.

55- Club Africain da Tunísia – 3 pontos.

56- Sekhukhune United da África do Sul – 3 pontos.

57- Al Hilal Benghazi da Líbia – 3 pontos.

58- Singida Black Stars da Tanzânia – 2,5 pontos.

59- ZESCO United da Zâmbia – 2,5 pontos.

60- San Pédro da Costa do Marfim – 2,5 pontos.

61- Nairobi United do Quênia – 2,5 pontos.

62- Coton Sport de Camarões – 2,5 pontos.

63- Black Bulls de Moçambique – 2 pontos.

64- Orapa United de Botsuana – 2 pontos.

65- Vita Club da República Democrática do Congo – 2 pontos.

66- Vipers de Uganda – 2 pontos.

67- Real Bamako do Mali – 2 pontos.

68- ASKO Kara do Togo – 2 pontos.

69- AmaZulu da África do Sul – 2 pontos.

70- Al Ittihad da Líbia – 2 pontos.

71- SuperSport United da África do Sul – 1,5 ponto.

72- ABC Lobito de Angola – 1,5 ponto.

73- Soar da Guiné – 1,5 ponto.

74- Al Akhdar da Líbia – 1 ponto.

75- Motema Pembe do Congo – 1 ponto.

76- JS Saoura da Argélia – 1 ponto.

77- Gendarmerie Nationale do Níger – 0,5 ponto.

78- Zanaco da Zâmbia – 0,5 ponto.

79- Royal Leopards de Essuatíni – 0,5 ponto.

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