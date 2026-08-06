A Confederação Africana de Futebol (CAF) divulgou o novo ranking oficial dos clubes africanos antes do início da temporada 2026-2027, que apresentou mudanças notáveis nas posições dos grandes do continente, após o cômputo dos resultados das participações continentais nas últimas temporadas.

O Al Ahly do Egito, dono do recorde de títulos da Liga dos Campeões da África, perdeu a liderança do ranking continental, ao cair para a segunda posição com 66 pontos, enquanto o Mamelodi Sundowns da África do Sul, atual campeão da competição na temporada passada, assumiu o primeiro lugar com 73 pontos.

O ranking também registrou o avanço do Espérance da Tunísia para a terceira posição com 58 pontos, à frente por apenas um ponto do Berkane do Marrocos, que manteve sua ascensão ao ocupar a quarta posição com 57 pontos.

No que diz respeito aos clubes egípcios, o Zamalek avançou para a sexta posição com 49 pontos, após ter chegado à final da Copa das Confederações da África na temporada passada, enquanto o Pyramids, campeão da Liga dos Campeões da África na temporada retrasada, caiu para a sétima posição com 48 pontos.

O Jeish El Malaki (AS FAR) do Marrocos também manteve sua presença entre os dez primeiros, ao ocupar a oitava posição, enquanto o Al Hilal do Sudão ficou na nona posição, e o CR Belouizdad da Argélia na décima.

Classificação dos clubes africanos segundo o ranking da CAF para a temporada 2026-2027:

1- Mamelodi Sundowns da África do Sul – 73 pontos.

2- Al Ahly do Egito – 66 pontos.

3- Espérance Sportive da Tunísia – 58 pontos.

4- Berkane do Marrocos – 57 pontos.

5- USM Alger da Argélia – 52 pontos.

6- Zamalek do Egito – 49 pontos.

7- Pyramids do Egito – 48 pontos.

8- Jeish El Malaki (AS FAR) do Marrocos – 41 pontos.

9- Al Hilal do Sudão – 39 pontos.

10- CR Belouizdad da Argélia – 38 pontos.

11- Simba da Tanzânia – 38 pontos.

12- Young Africans da Tanzânia – 35 pontos.

13- Wydad Sportif do Marrocos – 32 pontos.

14- Petro de Luanda de Angola – 27 pontos.

15- ASEC Mimosas da Costa do Marfim – 24 pontos.

16- Stade Malien do Mali – 23 pontos.

17- MC Alger da Argélia – 22 pontos.

18- Al Masry Port Said do Egito – 20 pontos.

19- Orlando Pirates da África do Sul – 20 pontos.

20- Mazembe do Congo – 20 pontos.

21- Stellenbosch da África do Sul – 17 pontos.

22- Raja Sportif do Marrocos – 17 pontos.

23- Olympique de Safi do Marrocos – 15 pontos.

24- Rivers United da Nigéria – 15 pontos.

25- Maniema Union do Congo – 14 pontos.

26- CS Constantine da Argélia – 12 pontos.

27- Sagrada Esperança de Angola – 12 pontos.

28- Otohô do Congo – 11 pontos.

29- JS Kabylie da Argélia – 11 pontos.

30- Power Dynamos da Zâmbia – 10 pontos.

31- Djoliba do Mali – 9 pontos.

32- Dreams de Gana – 9 pontos.

33- Saint-Éloi Lupopo da República Democrática do Congo – 7 pontos.

34- Modern Future do Egito – 7 pontos.

35- Nouadhibou da Mauritânia – 6 pontos.

36- Abu Salim da Líbia – 6 pontos.

37- Marumo Gallants da África do Sul – 6 pontos.

38- Kaizer Chiefs da África do Sul – 5 pontos.

39- Azam da Tanzânia – 5 pontos.

40- Étoile du Sahel da Tunísia – 5 pontos.

41- Horoya da Guiné – 5 pontos.

42- Stade d'Abidjan da Costa do Marfim – 4 pontos.

43- Jaraaf do Senegal – 4 pontos.

44- Bravos do Maquis de Angola – 4 pontos.

45- Enyimba da Nigéria – 4 pontos.

46- Lunda Sul de Angola – 4 pontos.

47- Jwaneng Galaxy de Botsuana – 4 pontos.

48- Union Monastirienne da Tunísia – 4 pontos.

49- ES Sétif da Argélia – 4 pontos.

50- Diables Noirs do Congo – 3,5 pontos.

51- CS Sfaxien da Tunísia – 3 pontos.

52- Al Merrikh do Sudão – 3 pontos.

53- Al Ahly Tripoli da Líbia – 3 pontos.

54- Medeama de Gana – 3 pontos.

55- Club Africain da Tunísia – 3 pontos.

56- Sekhukhune United da África do Sul – 3 pontos.

57- Al Hilal Benghazi da Líbia – 3 pontos.

58- Singida Black Stars da Tanzânia – 2,5 pontos.

59- ZESCO United da Zâmbia – 2,5 pontos.

60- San Pédro da Costa do Marfim – 2,5 pontos.

61- Nairobi United do Quênia – 2,5 pontos.

62- Coton Sport de Camarões – 2,5 pontos.

63- Black Bulls de Moçambique – 2 pontos.

64- Orapa United de Botsuana – 2 pontos.

65- Vita Club da República Democrática do Congo – 2 pontos.

66- Vipers de Uganda – 2 pontos.

67- Real Bamako do Mali – 2 pontos.

68- ASKO Kara do Togo – 2 pontos.

69- AmaZulu da África do Sul – 2 pontos.

70- Al Ittihad da Líbia – 2 pontos.

71- SuperSport United da África do Sul – 1,5 ponto.

72- ABC Lobito de Angola – 1,5 ponto.

73- Soar da Guiné – 1,5 ponto.

74- Al Akhdar da Líbia – 1 ponto.

75- Motema Pembe do Congo – 1 ponto.

76- JS Saoura da Argélia – 1 ponto.

77- Gendarmerie Nationale do Níger – 0,5 ponto.

78- Zanaco da Zâmbia – 0,5 ponto.

79- Royal Leopards de Essuatíni – 0,5 ponto.