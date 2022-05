Classificação do Atlético-MG tem recorde de invencibilidade e Hulk perto de artilharia histórica

O Atlético Mineiro foi mais um clube brasileiro a garantir sua vaga nas oitavas de final da Libertadores da América 2022. O alvinegro venceu o Independiente del Valle por 3 a 1 e manteve uma longa sequência invicta. De quebra, Hulk se aproximou da artilharia máxima do Galo na competição sul-americana.

Com dois gols de Hulk e um de Sávio, o time de Minas Gerais confirmou o favoritismo e venceu o del Valle, que descontou com o tento de William Vargas. Dessa forma, os comandados do 'Turco' Mohamed alcançaram 11 pontos e se garantiram nas oitavas do certame continental.

Dessa forma, o Galo chegou a 18 jogos sem derrota na Libertadores. Já fazem mais de três anos desde que o time perdeu uma partida no torneio. Foi para o Nacional do Uruguai em 24 de abril de 2019.

Mais artigos abaixo

Nenhum time na história da competição ficou tanto tempo sem perder. O Flamengo e o Sporting Cristal já passaram 17 jogos sem perder, enquanto o Corinthians teve 16 jogos de invencibilidade.

Outro destaque dessa vitória foram os dois gols de Hulk. Agora, o paraibano soma 10 gols na Libertadores, apenas um atrás de Jô, que anotou 11 gols com a camisa do time mineiro e foi protagonista na conquista de 2013.

Já classificado, o Altético enfrenta o Tolima na última rodada. Qualquer vitória do Galo ou empate já garante o primeiro lugar do grupo para Hulk e seus companheiros. O duelo acontece em 25/05 às 21h (de Brasília), no Mineirão.