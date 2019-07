Classificação da Série B do Brasileiro 2019 atualizada; veja a tabela completa

Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro da Série B, dos pontos e gols de cada time, até as sequências dos últimos cinco jogos

A briga pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B está acirrada. Com todos os jogos da 11ª rodada realizados, o RB ocupa a primeira colocação com 23 pontos, seguido de perto pelo Paraná, com 22. -SP e , ambos com 20 pontos, completam o G4, faixa que garantirá o acesso à Série A do Brasileirão 2020.

O Paraná, inclusive, destaca-se pela melhor sequência nas últimas cinco rodadas, como mostra a classificação abaixo. A equipe venceu todos seus jogos nesse período, sequência que a fortaleceu na busca pelo RB Bragantino.

