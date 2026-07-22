Classificação chocante... Marmoush entre os piores jogadores da Premier League no Mundial

Omar Marmoush, extremo da seleção egípcia, sofreu um novo revés após o fim da caminhada do Egito no Mundial de 2026, ao figurar na lista dos jogadores com pior avaliação na competição, segundo as estatísticas do site especializado WhoScored.

O site colocou Marmoush, jogador do Manchester City, no terceiro lugar da lista dos jogadores da Premier League inglesa com menor avaliação durante o Mundial de 2026, entre os jogadores que participaram durante pelo menos 300 minutos, depois de ter recebido uma avaliação de 6,39 num total de 10 pontos.

Na lista dos piores, apenas o ganês Antoine Semenyo (companheiro de Marmoush no Manchester City), que recebeu uma avaliação de 6,14, e o sueco Victor Lindelöf, detentor da avaliação mais baixa da lista com 6,01, superaram o extremo da seleção egípcia.

A classificação dos jogadores da Premier League inglesa com menor avaliação no Mundial ficou assim:

Victor Lindelöf (Suécia) – 6,01

Antoine Semenyo (Gana) – 6,14

Omar Marmoush (Egito) – 6,39

Pedro Neto (Portugal) – 6,41

Gabriel Gudmundsson (Suécia) – 6,43

Morgan Rogers (Inglaterra) – 6,44

Piero Hincapié (Equador) – 6,45

Diego Gómez (Paraguai) – 6,52

Rico Lewis (Inglaterra) – 6,53

Jordan Pickford (Inglaterra) – 6,57

Os números negativos não ficaram por aqui, já que o mesmo site revelou que Marmoush foi o jogador com a avaliação mais baixa entre todos os jogadores da seleção egípcia que disputaram mais de 200 minutos na competição, enquanto o guarda-redes Mostafa Shobeir liderou a lista dos melhores dentro do Egito, com uma avaliação de 7,38.

Estes números surgiram após uma participação apagada de Marmoush nos cinco jogos da seleção egípcia, apesar de a equipa ter chegado aos oitavos de final pela primeira vez na sua história, antes de sair com dificuldade diante da Argentina, por 3-2.

Marmoush esteve perto de escrever um dos momentos mais marcantes da competição, quando conduziu um contra-ataque nos segundos finais diante da Argentina, mas a intervenção de Leandro Paredes impediu que o seu passe chegasse a Mahmoud Hassan "Trezeguet", antes de a seleção argentina marcar o golo da vitória minutos depois, num lance que muitos consideraram o ponto de viragem na caminhada das duas seleções.

Aquele lance transformou-se numa obra de arte que Paredes fez questão de pendurar em casa, por ser um dos seus momentos mais marcantes na sua caminhada com a albiceleste na competição.