Clássico entre Avaí e Figueirense vira pancadaria no Brasileiro de Aspirantes;

Figueirense teve dois jogadores expulsos na etapa final; após o final do jogo clima esquentou em campo

e Avaí empataram em 1 a 1 na última sexta-feira (05), no Estádio Orlando Scarpelli. Válido pela da sétima fase do Campeonato , o duelo teve momentos lamentáveis de briga e pancadaria entre os atletas.

Durante o segundo tempo, jogadores do Figueirense, o zagueiro Pereira e o meia Guilherme receberam cartão vermelho e foram expulsos. Após o término da partida, atletas de ambos times se envolveram em confusão que, aos poucos, foi controlada.

Com o empate, o Alvinegro conseguiu se classificar de forma antecipada a segunda fase do torneio. O Leão, por sua vez, precisará vencer ou empatar o próximo jogo para seguir no torneio.