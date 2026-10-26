Em meio a um dos inícios de temporada mais dominantes da história da LaLiga, o maior campeão da competição, Real Madrid, conquistou uma surpreendente vitória por 2 a 1 fora de casa contra o eterno rival FC Barcelona.

A imprensa espanhola e a internacional concordam quanto ao significado do resultado: o time da capital voltou à disputa pelo título e impediu uma possível disparada isolada do Barça. Sem surpresa, Kylian Mbappé, autor dos dois gols, e o técnico José Mourinho são celebrados como os arquitetos da vitória.

Jude Bellingham, Eduardo Camavinga e Marc Cucurella também merecem menções especiais, este último pela marcação implacável no duelo de campeões mundiais com Lamine Yamal.

"Mbappé traz o Barcelona de volta à realidade", escreveu o jornal próximo ao Real Madrid Marca. A publicação também destacou que uma característica própria dos madrilenhos decidiu o jogo: punir os erros do adversário sem piedade e com frieza.

Getty Images

Jude Bellingham faz Iniesta e Zidane de uma vez só!

O principal exemplo disso foi, claro, o gol que abriu o placar no Camp Nou. Após uma tentativa infeliz de Gerard Martín de afastar a bola, Mbappé estava no lugar certo, na hora certa, e praticamente foi obrigado a marcar (41'). Antes disso, houve uma boa jogada pelo lado esquerdo, com Cucurella e Yan Diomande.

Melhor ainda foi o gol da vitória perto do fim, depois do empate momentâneo de Raphinha (61'). Bellingham reuniu movimentos característicos da lenda do Barça Andrés Iniesta e do ícone do Real Zinedine Zidane em uma única ação e iniciou uma jogada que terminou com Camavinga, frequentemente criticado, driblando Pau Cubarsí e rolando da linha de fundo para Mbappé, que só precisou empurrar para o gol (87').

"Clássico à la Mbappé", escreveu o jornal italiano La Repubblica sobre o francês, que "calou o Camp Nou". Naturalmente, todas as manchetes e comentários apontaram Mbappé como líder do Real e responsável pela vitória, mas ele fez questão de dividir os elogios.

Getty Images

O que disseram Kylian Mbappé, José Mourinho e Hansi Flick?

"Todo mundo sabe que gosto de marcar gols", disse o jogador de 26 anos, na noite anterior à entrega da Bola de Ouro, à TV do clube. "Mas o mais importante é a vitória da equipe, e acredito que isso vai nos dar muita confiança como time. A estrela foi a equipe."

Mbappé viu "um jogo para homens de verdade" e uma vitória que deu "um bom sinal". "Minha equipe fez uma partida extraordinária, muito organizada, com boa concentração e coragem para sair jogando desde a defesa contra um time que pressiona muito", analisou Mourinho. O técnico estava sob grande pressão após duas derrotas nos nove jogos anteriores pela liga e diante da possibilidade de ficar nove pontos atrás em caso de derrota em Barcelona.

Do outro lado, Hansi Flick tentou analisar o resultado da forma mais pragmática possível. "As derrotas fazem parte do jogo", disse o ex-técnico da seleção alemã. "É a primeira derrota na LaLiga. Antes, havíamos vencido nove vezes seguidas. Essa é a perspectiva que precisamos ter."

Flick observou que faltou "frescor" à sua equipe, avaliação que também se aplicou a Lamine Yamal, destaque do time nesta temporada. Diante de seu companheiro de seleção espanhola Cucurella, provavelmente o adversário mais difícil que um ponta-direita pode enfrentar no mundo, o jogador de 19 anos não mostrou em nenhum momento a alegria de jogar e o dinamismo tão temidos que lhe renderam oito gols e seis assistências nos nove jogos anteriores da LaLiga.

"Madrid voltou!" e "Madrid está de volta!", estamparam Marca e AS, respectivamente, e têm razão. O momento de fato mudou de lado, embora o Barcelona, que não conseguiu alcançar o inédito início de temporada com dez vitórias consecutivas, continue na liderança do Campeonato Espanhol. E, aliás, não à frente do Real, mas do Atlético de Madrid.

LaLiga: os primeiros colocados após a 10ª rodada