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O Bayern de Munique chega aos últimos jogos do ano em dificuldades. A ausência de Harry Kane até pelo menos março pesa especialmente. O clube buscará um substituto na janela de janeiro? Um veterano parece estar disponível.

Para o empresário Roger Wittmann, Eric-Maxim Choupo-Moting tem condições de voltar a ajudar o Bayern de Munique e substituir Kane até seu retorno.

Seu cliente poderia ser uma opção para o clube de Munique na janela de janeiro? "Claro que sim", afirmou Wittmann ao Bild , lembrando que o contrato de Choupo-Moting com o New York Red Bulls termina no fim de dezembro. Ele também ressaltou que o jogador, agora com 37 anos, ainda tem qualidade para ajudar o Bayern, desfalcado por lesões.

"Ele conhece o clube, não conhece? E sua última temporada foi excepcional", disse Wittmann, referindo-se à primeira temporada de Choupo-Moting na MLS, na qual o jogador registrou 19 gols e cinco assistências em 38 partidas oficiais pelo New York Red Bulls.

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No segundo ano na MLS, porém, as coisas não vão nada bem para o ex-jogador da seleção de Camarões. Choupo-Moting ficou meses afastado por problemas no joelho e, até agora, marcou apenas cinco gols em 22 jogos. Não são exatamente números que o credenciem a voltar ao Bayern de Munique.

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Choupo-Moting chegou sem custos do PSG ao Bayern de Munique no fim do outono de 2020, marcado pela pandemia de covid-19, e se destacou ao menos nas duas primeiras temporadas como substituto confiável de Robert Lewandowski. Em sua última temporada, 2023/24, porém, já não conseguiu manter o mesmo nível após uma renovação de contrato negociada anteriormente e foi liberado ao fim da campanha. Em 2025, depois de passar meses sem clube, acertou com o New York Red Bulls.

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Diante da longa ausência de Kane, da passagem anterior de Choupo-Moting pelo Bayern e do fato de que sua contratação não teria custo, surgiram recentemente especulações sobre um novo retorno do jogador a Munique na virada do ano. O Bild noticiou que o nome de Choupo-Moting estaria sendo discutido internamente.

"Cabe ao Bayern decidir isso. Não precisamos recomendá-lo. Eles já o conhecem melhor do que nós. Ele esteve no vestiário todos os dias durante anos. Sabem exatamente que pessoa e que jogador receberiam. Por isso, acho que o Bayern tomará a decisão certa e encontrará o atacante certo em janeiro", disse Wittmann sobre as especulações.

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O diretor esportivo Max Eberl havia deixado a porta um pouco aberta para uma possível contratação em janeiro que substituísse Kane, mas ressaltou que a decisão precisaria ser bem avaliada, considerando o possível retorno de jogadores como Serge Gnabry. Depois disso, porém, Jamal Musiala também voltou a se lesionar na coxa direita, que já estava afetada anteriormente, e pode ficar afastado novamente por mais de seis semanas.

"Antes do Lille, eu disse que veríamos como as coisas estariam quando os lesionados voltassem", afirmou Eberl, à margem do empate do Bayern por 0 a 0 em Hamburgo , ao falar sobre possíveis contratações em janeiro: "Na verdade, não tínhamos a sensação de que precisávamos fazer alguma coisa. Agora aconteceu essa situação lamentável com Jamal, então algo mudou. E, claro, estamos avaliando com atenção o que fazer, se é preciso fazer alguma coisa."

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Isso não era uma promessa de contratação, "mas também nunca descartei totalmente essa possibilidade".