“Claro que é irritante!”: Zinedine Zidane critica duramente notícias da imprensa sobre sua relação com Kylian Mbappe

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O técnico da França, Zinedine Zidane, negou categoricamente qualquer atrito com o capitão Kylian Mbappe. Em entrevista antes da partida decisiva contra a Turquia pela Liga das Nações da UEFA, Zidane classificou as especulações da imprensa sobre a relação entre os dois como totalmente falsas e irritantes.

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Zidane rebate rumores de desentendimento com Mbappe

O técnico da França, Zinedine Zidane, descartou categoricamente qualquer possibilidade de uma relação estremecida com o capitão da seleção, Kylian Mbappe. Em entrevista antes do confronto decisivo de domingo contra a Turquia, em Bordeaux, pela Liga das Nações da Uefa, Zidane respondeu diretamente às especulações da imprensa.

Com a França precisando vencer para garantir a classificação em alta, o treinador ressaltou que a união do grupo permanece intacta.

“A relação está perfeitamente bem”

Na entrevista coletiva, as perguntas logo se voltaram para os rumores de atrito entre o treinador e seu principal atacante antes da partida no Stade Atlantique. Sem alterar a expressão, Zidane deixou claro que as notícias sobre um desentendimento não têm fundamento.

“Não entendo muito bem o que está sendo escrito”, afirmou Zidane. “Não vou entrar nesse debate; a relação é perfeita. Tanto para o jogador quanto para mim. Não posso impedir o que estão dizendo.”

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Questionado se as notícias recorrentes o haviam frustrado, o ex-meio-campista admitiu que as especulações estão se tornando cansativas. “Sim, as coisas que chegam até mim, é claro, são bastante irritantes”, acrescentou.

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Dentro de campo, Zidane confirmou que Mbappe será titular em sua posição preferida, comandando o trio de ataque em um esquema 4-3-3, enquanto a França tenta reagir após a derrota por 3 a 1 para a Itália. “É claro que isso muda tudo. Preferimos tê-lo conosco a não tê-lo”, disse Zidane sobre seu principal jogador.

No restante do elenco, o jovem atacante Désiré Doué treinou apesar de estar com um dente mole após receber uma cotovelada de Davide Frattesi. Enquanto isso, jogadores como Michael Olise e Bradley Barcola são cotados para apoiar Mbappe no ataque, e mudanças na defesa são esperadas enquanto a França busca a vitória.

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Todas as atenções voltadas para o duelo com a Turquia em Bordeaux

O confronto de domingo à noite no Stade Atlantique tem enorme importância para a França, que busca se recuperar e confirmar a classificação em grande estilo. A equipe de Zidane sabe que uma boa atuação contra os turcos ajudará a deixar para trás a derrota no San Siro.

Com o elenco totalmente concentrado e seu capitão pronto para comandar o ataque, a França está preparada para fazer uma grande apresentação em seu último jogo da fase de grupos.