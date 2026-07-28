"Continuo a ter uma ligação muito próxima com Nuremberga, porque o clube continua, naturalmente, a ser muito importante para mim. Estou muito grato ao clube e à cidade. Claro que consigo imaginar regressar um dia, seja em que função for", disse Gündogan, numa entrevista à Sky. "Quer seja por um ou dois anos como jogador, ou como dirigente, treinador. Tudo isso é possível."

Ao mesmo tempo, o médio de 35 anos admitiu: "Se for totalmente honesto, não estou propriamente ansioso por voltar a jogar na 2. Bundesliga, apesar de ser uma liga muito exigente. Tenho um grande respeito por esta liga. Mas também é preciso ver onde estou neste momento. Estou num clube que joga a Liga dos Campeões e sinto-me muito, muito confortável a este nível."

Gündogan deu outrora em Nuremberga o salto para o futebol profissional, antes de seguir, em 2011, aos 20 anos, para o Borussia Dortmund. Depois de anos de sucesso no Manchester City e de uma passagem pelo FC Barcelona, transferiu-se para o Galatasaray em 2025. Entretanto, o Nuremberga continua há muitos anos preso à segunda divisão.

Ilkay Gündogan revela plano especial de Pep Guardiola

Pelo principal clube turco, Gündogan soma até agora dois golos e cinco assistências em 38 jogos oficiais. O seu contrato é válido até 2027. "Neste momento, nem quero planear para além deste ano", afirmou Gündogan. "Neste momento, gostaria de continuar, de preferência também no Gala, porque me sinto muito bem aqui."

No entanto, outra opção empolgante poderá abrir-se em breve para Gündogan: como revelou, o seu treinador de longa data, Pep Guardiola, considera-o como um possível adjunto. No ano passado, Guardiola deixou, a esse respeito, "uma observação descontraída": "Ele disse que eu devia jogar mais alguns anos e que depois, em algum momento, me tornaria seu treinador-adjunto, mas agora que ele ainda não tem emprego, temos de esperar para ver."

Guardiola foi recentemente apontado ao cargo de selecionador de Itália, mas a transferência falhou. "No fim, também é bom para mim, assim não tenho de tomar já essa decisão", considerou Gündogan, que já concluiu a sua licença B de treinador. Em termos gerais, um futuro como adjunto de Guardiola "é uma variante que consigo imaginar muito bem".