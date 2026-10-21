Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1084804900.jpgSports Press Photo
Siep Engelen
Traduzido por

Clarence Seedorf já é alvo de críticas no Corinthians após apenas um jogo: "Que burro, um verdadeiro idiota!"

Corinthians
C. Seedorf

Clarence Seedorf foi contratado como técnico do Corinthians há apenas uma semana e meia, mas seu trabalho já está sob pressão. O motivo é o empate por 1 a 1 com o Vitória, na terça-feira. 

Neto, ídolo do Corinthians, não gostou nem um pouco do que viu naquela partida. Para ele, Seedorf, que ainda aguarda a documentação necessária e, por isso, não ficou no banco de reservas, tomou apenas decisões erradas. 

"Ele coloca em campo Vitinho, que marcou um gol, e Jesse Lingard, que marcou só dois", esbravejou Neto à emissora brasileira TV Bandeirantes

"Ao mesmo tempo, por incrível que pareça, ele não confia em Gui Negão e André Carrillo. Também substituiu o meio-campista André. Que burro você é, um verdadeiro idiota!" 

Para Neto, o holandês não tem condições de treinar o Corinthians. "Ele não sabe absolutamente nada sobre o futebol brasileiro. Além disso, já mostrou antes que não tem competência para ser técnico. Não conhece o país nem o time." 

Próximas partidas
VAS

VAS

Brasileirão

24 de out. de 2026

COR

COR

Embora o empate por 1 a 1 tenha encerrado a sequência de oito derrotas do Corinthians no campeonato, a turbulência no clube continua. Na quarta-feira, foi anunciada a demissão do diretor técnico Marcelo Paz. 

Foi Paz quem levou Seedorf ao Corinthians há pouco tempo e defendeu o holandês publicamente diante das duras críticas. Agora, porém, ele próprio deixa o clube devido à persistente crise financeira e aos resultados abaixo do esperado. Definitivamente, não é um começo tranquilo para Seedorf em seu novo clube.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google