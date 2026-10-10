Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1084311822.jpgDiZ-PiX
Tim Ursinus
Traduzido por

"Claramente conversado antes do jogo": Augsburg apostou em falha de Manuel Neuer no empate contra o Bayern de Munique

Bundesliga
Augsburg x Bayern de Munique
Augsburg
Bayern de Munique
M. Neuer
R. Fellhauer

Robin Fellhauer, do FC Augsburg, revelou após seu gol histórico que sua equipe havia apostado previamente em um erro de Manuel Neuer.

"Nós conversamos com toda clareza antes do jogo sobre qual é a tática de saída do Bayern, que eles recuam a bola para Manuel Neuer e ele dá um chutão para frente", disse Fellhauer após a partida: "Esse era o meu trabalho nesse caso." O atacante foi beneficiado por uma falha enorme do veterano do recordista alemão, que não conseguiu dominar adequadamente um recuo de Luis Diaz logo após o pontapé inicial.

Fellhauer comemorou no fim das contas após apenas oito segundos e, com isso, tornou-se o autor do gol mais rápido da história da Bundesliga. O objetivo dele era não "deixar Alphonso Davies me bloquear, mas de alguma forma passar por ele e impedir o goleiro de jogar a bola com total controle. E nesse caso funcionou super bem."

Ele já tinha pressentido a chance de marcar o 1 a 0 logo no começo depois de ter passado por Davies "com relativa facilidade". "Aí eu vi que o Manu deixou a bola escapar um pouco e então simplesmente tentei chegar o mais perto possível para de alguma forma pressionar e consegui bloquear a bola. E aí de repente eu saí na cara do gol, carreguei a bola mais uma vez e depois chutei para o gol", explicou Fellhauer. Ao ser perguntado se tinha sido o gol mais fácil de sua carreira, respondeu: "Até agora, dá para dizer isso."

Robin Fellhauer revela mensagens de Karim Bellarabi e Kevin Volland

Além disso, Fellhauer deu uma visão de seus pensamentos quando viu o gol vazio à sua frente. "Se eu for sincero, pensei que era melhor carregar a bola mais uma vez. Vai que você chuta para fora." Depois do jogo, ele já recebeu também mensagens de Kevin Volland e Karim Bellarabi, que antes detinham o recorde do gol mais rápido da elite do futebol alemão. Os dois ex-jogadores da seleção precisaram de nove segundos cada um.

"Isso realmente é uma coisa muito, muito legal", disse Fellhauer, enfatizando: "Dá para ficar feliz com isso." Ele ainda não sabe se sua entrada nos livros de história será comemorada. "Só me sussurraram agora há pouco, o senhor Gregoritsch, que eu vou ter que pagar uma para o time."

FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

FC Bayern de Munique: por que o gol de Luis Diaz deveria ter valido?

Apesar do gol-relâmpago de Fellhauer, no fim das contas não foi suficiente para o FC Augsburg conquistar a terceira vitória na temporada no sexto jogo da temporada. Depois que Rodrigo Ribeiro colocou os Fuggerstädter mais uma vez em vantagem aos 64 minutos - também porque Neuer voltou a agir de forma infeliz -, Nathaniel Brown fez o 2 a 2 final aos 80. O gol dos muniquenses para o momentâneo 1 a 1 havia sido marcado por Ismael Saibari (55.).

Mas a verdade completa é que os bávaros provavelmente tiveram um gol de Luis Diaz mal anulado aos 50. O árbitro Sven Jablonski assinalou impedimento de Josip Stanisic naquele lance após intervenção do VAR. No entanto, o gol surgiu de uma nova situação de jogo, como criticaram depois o ex-árbitro Patrick Itrrich e também o dirigente do FCB Max Eberl. No total, nada menos que quatro gols dos muniquenses foram anulados pela equipe de arbitragem.

Mesmo assim, o Augsburg tem todos os motivos para comemorar graças ao bom início de temporada. Com oito pontos, a equipe do técnico Manuel Baum ocupa a sexta colocação da Bundesliga.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google