"Nós conversamos com toda clareza antes do jogo sobre qual é a tática de saída do Bayern, que eles recuam a bola para Manuel Neuer e ele dá um chutão para frente", disse Fellhauer após a partida: "Esse era o meu trabalho nesse caso." O atacante foi beneficiado por uma falha enorme do veterano do recordista alemão, que não conseguiu dominar adequadamente um recuo de Luis Diaz logo após o pontapé inicial.

Fellhauer comemorou no fim das contas após apenas oito segundos e, com isso, tornou-se o autor do gol mais rápido da história da Bundesliga. O objetivo dele era não "deixar Alphonso Davies me bloquear, mas de alguma forma passar por ele e impedir o goleiro de jogar a bola com total controle. E nesse caso funcionou super bem."

Ele já tinha pressentido a chance de marcar o 1 a 0 logo no começo depois de ter passado por Davies "com relativa facilidade". "Aí eu vi que o Manu deixou a bola escapar um pouco e então simplesmente tentei chegar o mais perto possível para de alguma forma pressionar e consegui bloquear a bola. E aí de repente eu saí na cara do gol, carreguei a bola mais uma vez e depois chutei para o gol", explicou Fellhauer. Ao ser perguntado se tinha sido o gol mais fácil de sua carreira, respondeu: "Até agora, dá para dizer isso."

Robin Fellhauer revela mensagens de Karim Bellarabi e Kevin Volland

Além disso, Fellhauer deu uma visão de seus pensamentos quando viu o gol vazio à sua frente. "Se eu for sincero, pensei que era melhor carregar a bola mais uma vez. Vai que você chuta para fora." Depois do jogo, ele já recebeu também mensagens de Kevin Volland e Karim Bellarabi, que antes detinham o recorde do gol mais rápido da elite do futebol alemão. Os dois ex-jogadores da seleção precisaram de nove segundos cada um.

"Isso realmente é uma coisa muito, muito legal", disse Fellhauer, enfatizando: "Dá para ficar feliz com isso." Ele ainda não sabe se sua entrada nos livros de história será comemorada. "Só me sussurraram agora há pouco, o senhor Gregoritsch, que eu vou ter que pagar uma para o time."

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FC Bayern de Munique: por que o gol de Luis Diaz deveria ter valido?

Apesar do gol-relâmpago de Fellhauer, no fim das contas não foi suficiente para o FC Augsburg conquistar a terceira vitória na temporada no sexto jogo da temporada. Depois que Rodrigo Ribeiro colocou os Fuggerstädter mais uma vez em vantagem aos 64 minutos - também porque Neuer voltou a agir de forma infeliz -, Nathaniel Brown fez o 2 a 2 final aos 80. O gol dos muniquenses para o momentâneo 1 a 1 havia sido marcado por Ismael Saibari (55.).

Mas a verdade completa é que os bávaros provavelmente tiveram um gol de Luis Diaz mal anulado aos 50. O árbitro Sven Jablonski assinalou impedimento de Josip Stanisic naquele lance após intervenção do VAR. No entanto, o gol surgiu de uma nova situação de jogo, como criticaram depois o ex-árbitro Patrick Itrrich e também o dirigente do FCB Max Eberl. No total, nada menos que quatro gols dos muniquenses foram anulados pela equipe de arbitragem.

Mesmo assim, o Augsburg tem todos os motivos para comemorar graças ao bom início de temporada. Com oito pontos, a equipe do técnico Manuel Baum ocupa a sexta colocação da Bundesliga.