Parece que a história da saída, que quase chegou ao fim mais de uma vez, ganhará um novo capítulo dentro do Al-Nassr, depois que os últimos acontecimentos obrigaram a diretoria do clube a rever seus cálculos em relação a um dos estrangeiros, fazendo com que o jogador se veja diante de uma nova oportunidade de permanecer no "Al-Alami".

De acordo com o jornal saudita Al-Youm, o Al-Nassr desistiu da ideia de vender seu estrangeiro brasileiro Bento Matheus, goleiro da equipe, durante a atual janela de transferências de verão, por causa da crise de Nawaf Al-Aqidi, além da ausência de uma boa opção local capaz de substituir o goleiro na próxima temporada.

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A diretoria do Al-Nassr busca, no momento atual, preservar a base principal da equipe, especialmente com o "Al-Alami" tendo pela frente um grande número de compromissos locais e continentais durante a nova temporada, o que torna difícil abrir mão de uma das peças do elenco sem providenciar um substituto adequado.

Bento Matheus esteve perto de deixar o Al-Nassr durante a última janela de transferências de inverno, depois de receber o interesse do clube italiano Genoa, mas a negociação acabou não se concretizando, e o goleiro brasileiro seguiu na equipe.

A permanência de Bento naquele momento coincidiu com a queda de rendimento de Nawaf Al-Aqidi, o que fez com que o Al-Nassr precisasse manter seu goleiro brasileiro e não arriscar perder uma de suas opções principais na posição de goleiro.

O cenário se repetiu novamente durante o atual verão, já que Bento estava entre os nomes passíveis de saída, antes que a crise de Al-Aqidi voltasse a se impor nos cálculos da diretoria, além da dificuldade de encontrar um goleiro local no nível exigido.

Assim, parece que Bento Matheus escapou da saída pela segunda vez, depois que as circunstâncias dentro do Al-Nassr desempenharam um papel em sua permanência, fazendo com que o goleiro brasileiro continue sua jornada com o "Al-Alami" na nova temporada, em meio a grandes desafios que aguardam a equipe.