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A Liga Juvenil de Elite (o Campeonato Saudita Sub-21) salvou o clube do Al-Hilal e seu técnico italiano Simone Inzaghi da atual pausa para a data Fifa, o "vírus Fifa", pela segunda vez nesta temporada.

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O Al-Hilal visita o Al-Ettifaq no dia 28 de novembro, no estádio deste último, em Dammam, pela décima terceira rodada do Campeonato Saudita Roshn.

Estrelas da Liga de Elite Joy nos treinos do Al-Hilal

O Al-Hilal iniciou a preparação para a partida nesta quarta-feira, quando a equipe voltou aos treinos após a longa folga que teve durante a atual data Fifa, que durou 10 dias.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que Inzaghi decidiu recorrer aos jogadores da equipe sub-21 do Al-Hilal, que disputa a Liga de Elite Joy, para compensar as ausências que o time principal enfrenta durante a data Fifa.

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A equipe sub-21 do Al-Hilal apresenta desempenho mediano na atual temporada da Liga de Elite Joy, ocupando a sexta posição na tabela de classificação com 17 pontos, conquistados em 5 vitórias, dois empates e uma única derrota.

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Esta é a segunda vez que o técnico italiano decide recorrer aos jogadores da equipe sub-21 do Al-Hilal durante a atual temporada, depois de já ter feito isso também na data Fifa anterior.

Ausências do Al-Hilal durante a data Fifa

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O principal motivo dessa decisão é a evidente escassez numérica que o time principal enfrenta durante a atual data Fifa, devido à convocação dos jogadores para suas seleções nacionais, além de algumas lesões.

Oito jogadores do "Chefe" se juntaram à seleção da Arábia Saudita durante sua atual concentração na capital catariana Doha, sendo eles Mohammed Al-Owais, Mohammed Mazhari, Hassan Tambakti, Moteb Al-Harbi, Ali Lajami, Mohammed Kanno, Nasser Al-Dawsari e Sultan Mandash.

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Também se juntaram o goleiro Yassine Bounou à seleção de Marrocos, o zagueiro Kalidou Koulibaly a Senegal, seu colega Yusuf Akçiçek à seleção de base da Turquia, o meio-campista Sergej Milinković-Savić à seleção da Sérvia, seu colega Rúben Neves à seleção de Portugal, e o ponta Crysencio Summerville à Holanda.

Além disso, o Al-Hilal conta com a ausência de 3 jogadores por lesão, encabeçados pelo capitão Salem Al-Dawsari, o ponta brasileiro Gabriel Martinelli, além do meio-campista francês Simon Boabré.

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Próximos jogos do Al-Hilal

O Al-Hilal se prepara para enfrentar o Nasaf, do Uzbequistão, no dia 23 de novembro, no estádio deste último, pela quinta rodada da fase de liga do campeonato da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

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O Al-Hilal ocupa a segunda posição no Grupo Oeste do campeonato da Liga dos Campeões da Ásia de Elite com 9 pontos, conquistados em 3 vitórias e uma única derrota, a 3 pontos do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, líder da chave.

Em seguida, o Al-Hilal visita o Al-Ettifaq, no estádio deste último, em Dammam, no dia 28 de novembro, pela décima terceira rodada do Campeonato Saudita Roshn.

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O "Chefe" lidera atualmente o Campeonato Saudita Roshn com 30 pontos, conquistados em 10 vitórias e uma derrota, a dois pontos de distância do Al-Qadsiah e do Al-Nassr, segundo e terceiro colocados, respectivamente.