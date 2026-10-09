O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, assumiu o trono de seu antecessor sírio Omar Al-Soma na Saudi Pro League, pela segunda vez nesta temporada.
O Al-Ahli venceu o Al-Fateh por 4 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Midan First Finance, em Al-Ahsa, pela oitava rodada da Saudi Pro League.
O terceiro gol foi marcado por Ivan Toney aos 60 minutos de jogo, após um toque mágico com o qual enganou o goleiro e tocou a bola por cima dele para dentro das redes.
Este foi o 11º gol marcado pelo atacante inglês na atual temporada da Saudi Pro League, ampliando sua liderança na artilharia, com uma vantagem de 6 gols completos sobre seu perseguidor mais próximo.
De acordo com os canais "Thmanyah", que transmitem a liga saudita, Toney igualou o recorde histórico que pertencia a Omar Al-Soma, como o maior artilheiro após 8 rodadas disputadas na Saudi Pro League, já que ele também marcou 11 gols na temporada 2016-2017.
O astro do Al-Ahli continuou perseguindo o atacante sírio, depois de ter igualado seu feito também na rodada passada, ao marcar 10 gols após 7 rodadas disputadas da Saudi Pro League.
Na temporada passada, Ivan Toney havia igualado o recorde de Omar Al-Soma, após marcar em 9 partidas consecutivas da Saudi Pro League.
Vale lembrar que Ivan Toney busca a conquista do título de artilheiro da liga saudita pela primeira vez em sua carreira, depois de ter terminado na segunda colocação nas duas últimas temporadas.