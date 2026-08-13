As competições da Roshn Saudi League pegaram fogo, com um número histórico que se repetiu pela segunda temporada consecutiva, logo na rodada de abertura da nova temporada 2026-2027.

As competições da temporada atual começaram com o confronto entre Abha e Al-Hazem, com este último conseguindo a vitória por dois gols a um, dentro das disputas da primeira rodada do campeonato da Roshn Saudi League.

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Abdulaziz Al-Duwaih abriu o placar da partida aos três minutos de jogo em favor do Al-Hazem, carimbando um número histórico que se repetiu pela segunda vez.

De acordo com a rede "Opta" de estatísticas de futebol, o Al-Hazem conseguiu marcar o gol de abertura da Roshn League pela segunda edição consecutiva, depois de o português Fábio Martins ter conseguido marcar o primeiro tento na temporada passada.

Esta é a primeira vez que o Al-Hazem consegue vencer sua partida de abertura em toda a sua história de participações no campeonato da Roshn League.

Vale lembrar que a Roshn League se tornou uma das ligas mais destacadas do mundo, devido aos nomes brilhantes que reúne de diversos países europeus.