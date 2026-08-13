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Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Claquete, segunda vez: fenômeno histórico incendeia a Liga Roshn

Abha x Al Hazem
Abha
Al Hazem
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Número histórico

As competições da Roshn Saudi League pegaram fogo, com um número histórico que se repetiu pela segunda temporada consecutiva, logo na rodada de abertura da nova temporada 2026-2027.

As competições da temporada atual começaram com o confronto entre Abha e Al-Hazem, com este último conseguindo a vitória por dois gols a um, dentro das disputas da primeira rodada do campeonato da Roshn Saudi League.

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Abdulaziz Al-Duwaih abriu o placar da partida aos três minutos de jogo em favor do Al-Hazem, carimbando um número histórico que se repetiu pela segunda vez.

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Abha
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De acordo com a rede "Opta" de estatísticas de futebol, o Al-Hazem conseguiu marcar o gol de abertura da Roshn League pela segunda edição consecutiva, depois de o português Fábio Martins ter conseguido marcar o primeiro tento na temporada passada.

Esta é a primeira vez que o Al-Hazem consegue vencer sua partida de abertura em toda a sua história de participações no campeonato da Roshn League.

Vale lembrar que a Roshn League se tornou uma das ligas mais destacadas do mundo, devido aos nomes brilhantes que reúne de diversos países europeus.

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