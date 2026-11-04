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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Claquete segunda vez: Bellingham supera o recorde de Casillas na Liga dos Campeões

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
J. Bellingham
Grécia
Espanha
England

O meio-campista inglês escreve a história

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O inglês Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid, continuou a escrever a história da Liga dos Campeões da Europa, superando o ex-goleiro espanhol Iker Casillas, lenda do clube merengue.

O Real Madrid foi o visitante do grego AEK Atenas nesta quarta-feira, no estádio Agia Sophia, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, seguiu contando com Bellingham como titular no meio-campo, ao lado do também português Bernardo Silva e do francês Eduardo Camavinga.

Com sua participação diante da equipe grega, Bellingham tornou-se o jogador mais jovem a disputar a partida de número 60 na história da Liga dos Campeões da Europa, com 23 anos e 128 dias, segundo revelou o jornal espanhol "AS".

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O meio-campista inglês superou o ex-goleiro espanhol Iker Casillas, que havia chegado às 60 partidas na competição europeia com 23 anos e 167 dias, ou seja, uma diferença de apenas 39 dias.

Não foi a primeira vez que Bellingham superou Casillas na Liga dos Campeões da Europa, pois já o havia superado ao se tornar o jogador mais jovem a alcançar as 50 partidas na história da competição, com 22 anos e 128 dias, em novembro do ano passado.

Vale lembrar que "Belli" começou sua trajetória na Liga dos Campeões da Europa com sua antiga equipe alemã, o Borussia Dortmund, em outubro de 2020, quando tinha apenas 17 anos.

Desde então, Bellingham disputou 60 partidas na Liga dos Campeões da Europa, sendo 23 delas pelo Borussia Dortmund e 37 pelo Real Madrid, nas quais conseguiu marcar 16 gols e dar 14 assistências.

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