Claquete, segunda vez: a Federação Saudita responde aos rumores sobre a saída de Donis

A Federação Saudita de Futebol voltou a responder às notícias que indicavam a saída do grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, do cargo antes da Copa da Ásia de 2027.

O jornalista saudita Abdulrahman Al-Humaidi, apresentador do programa "Nadina", no canal "MBC 1", havia afirmado que Donis deixaria o cargo de técnico da seleção saudita com 99% de probabilidade.

No entanto, a Federação Saudita de Futebol negou essas notícias, conforme revelou o canal saudita "Al-Ekhbariya", ao afirmar que o treinador grego seguirá no comando da Arábia Saudita durante o próximo período.

Esta passou a ser a segunda vez em que a Federação Saudita de Futebol nega as notícias sobre a saída de Donis, depois de já ter feito isso em outubro passado.

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Alguns relatos haviam afirmado que a Federação Saudita pretendia contratar o espanhol Roberto Martínez, ex-técnico da seleção de Portugal, para comandar a Arábia Saudita na Copa da Ásia de 2027, no lugar de Donis.

Essas notícias provocaram uma onda de indignação no meio futebolístico saudita, sobretudo diante do pouco tempo restante antes do início do torneio asiático, o que levou a Federação Saudita a emitir um comunicado negando a informação.

No entanto, o adiamento da Copa da Ásia de 2027 de janeiro para dezembro do próximo ano reacendeu a polêmica sobre a possibilidade de demissão de Donis, diante da maior margem de tempo antes do torneio.

Vale lembrar que Donis assumiu o comando da seleção saudita em abril passado, substituindo o técnico francês Hervé Renard, apenas dois meses antes do início da Copa do Mundo de 2026, da qual se despediu na primeira fase.

Mesmo assim, o treinador grego conseguiu levar a Arábia Saudita à conquista do seu primeiro título em 23 anos, ao vencer com a equipe a Copa do Golfo Árabe em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27", em outubro passado.