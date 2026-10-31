O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr da Arábia Saudita, continua a sacrificar os jovens jogadores em sua batalha com a revista francesa "France Football", a respeito dos prêmios da Bola de Ouro.

O espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, havia conquistado o Troféu Kopa de melhor jogador jovem sub-21, na cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro realizada nas primeiras horas da manhã da última terça-feira, na capital britânica, Londres.

Yamal arrebatou o prêmio após obter o maior número de pontos, segundo a votação realizada pelos jogadores que já venceram a Bola de Ouro, entre os quais deveria estar Ronaldo.

No entanto, o jornal francês "L'Équipe" confirmou que o astro português se absteve de votar no prêmio, assim como os franceses Zinedine Zidane e Michel Platini.

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Esta passou a ser a quinta vez em que Cristiano Ronaldo se abstém de votar no Troféu Kopa, sendo que a última vez em que votou no prêmio foi em 2021, quando deu seu voto ao inglês Mason Greenwood.

Desde o fim da edição de 2021, o "míssil da Madeira" se absteve de votar, por conta da troca de farpas que ocorreu entre ele e Pascal Ferré, então editor-chefe da revista "France Football".

A crise começou quando Ferré afirmou, em declarações à imprensa, que Ronaldo lhe havia dito que sua maior ambição era encerrar a carreira no futebol com mais Bolas de Ouro do que seu rival argentino Lionel Messi.

As declarações de Ferré provocaram a ira do astro português, que negou aquele episódio por meio de sua conta no "Instagram", acusando o ex-editor-chefe da revista francesa de mentir e de tentar usar seu nome de forma indevida.

Desde então, Ronaldo não compareceu à cerimônia da Bola de Ouro como concorrente, como convidado, ou mesmo entre os votantes do vencedor do Troféu Kopa.

Vale lembrar que Ronaldo manifestou, em mais de uma ocasião, sua discordância com as escolhas da revista francesa para os vencedores da Bola de Ouro, sobretudo por não vencê-la desde sua última conquista, em 2017.