City x Real Madrid: Guardiola é aconselhado por jogadores a mexer menos no time

Sinal amarelo no lado azul de Manchester: atletas pedem para catalão mexer menos na equipe principal

Depois da derrota do Manchester City diante do Tottenham por 2 a 0, os sinais de alerta se acenderam no clube inglês. Preocupado com o futuro de sua equipe, segundo o Daily Mail, o treinador Pep Guardiola fez uma reunião com seus jogadores para tentar resolver o "problema" dos Citizens. A solução, pelo menos para os atletas? Que o catalão mexa menos no time titular.

De acordo com a publicação, o grupo de jogadores que estava na reunião falou para o treinador tentar escolher um time titular fixo, que com uma estrutura mais definida, daria mais chances para o alcançar seus objetivos na temporada.

E o próximo grande desafio do Manchester City no ano é, nada mais nada menos, do que o , no próximo dia 26 de fevereiro. O clube até tem dois jogos da Premier League neste intervalo de tempo, mas, com o Liverpool disparado na primeira posição na tabela, o foco da equipe comandada por Pep Guardiola será a Liga dos Campeões.

Para ser justo, Guardiola teve muitos problemas para escalar um time titular fixo do Manchester City neste ano. Para ficar em apenas um exemplo, o time perdeu a dupla de zaga titular, Laporte e Stones, forçando o catalão a procurar alternativas como o já descartado Otamendi, além da improvisação de Fernandinho como zagueiro.

Além disso, as duas principais contratações do time no ano, João Cancelo (por 70 milhões de euros) e Rodri (73 milhões de euros), ainda não conseguiram se consolidar da maneira que o City esperava. O lateral português, por exemplo, tem apenas dez jogos na Premier League.

Isso não significa que o City não pode vencer o Real Madrid: a equipe de Guardiola é muito talentosa, mas enfrenta um Real Madrid de Zinedine Zidane vivendo o que talvez seja seu melhor momento na temporada. Qualquer que seja o vencedor deste confronto, os jogadores terão que se superar. Resta saber se o treinador irá seguir o conselho de seus atletas.