City x Liverpool, final antecipada? Fabinho não pensa assim

Muitos consideram que os encontros entre as equipes decidiram o título da última Premier League, mas o brasileiro não pensa que será assim este ano

O volante Fabinho não considera que o duelo entre Liverpool e Manchester City, neste domingo, às 13h30, decidirá o rumos de quem será o campeão da Premier League. Reds e Citizens estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente, no Campeonato Inglês. Em caso de vitória do na "final antencipada", o City ficará nove pontos atrás da liderança.

Em entrevista ao site oficial do Liverpool, Fabinho diz não acreditar que o vice-campeonato na temporada passada tenha sido somento consequência dos resultados contra o time de Pep Guardiola: "Não acho que o resultado da última temporada tenha sido baseado nas partidas contra o ", disse. "Mas se vencê-los, teremos uma grande vantagem em relação a eles, o que será importante para nós".

Na temporada passada, o jogo em Anfield acabou empatado por 0 a 0. Já no Etihad Stadium, o City venceu o rival por 2 a 1. A vitória colocou os Citizens quatro pontos à frente dos Reds.

Mesmo sem acreditar que este jogo pode definir o campeonato, Fabinho reconhece que é um duelo diferente para os comandados de Jürgen Klopp: "Este jogo é sempre um pouco mais especial, porque temos a chance de ganhar pontos e impedir que um rival direto os ganhe. Então, faremos todo o possível para vencer, mas não tenho certeza se esse resultado definirá o resultado da temporada".

As duas equipes já se enfrentaram nesta temporada, na Supercopa da . Melhor para o time azul, que venceu nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. "Já jogamos contra esse time do City antes e eles nos mostraram do que são capazes de fazer", analisou o brasileiro. "Eles são ótimos com a bola e trabalham duro, são ótimos no ataque e tudo isso os torna um dos melhores times da Europa hoje."

Outro brasileiro do Liverpool que falou antes da partida foi Roberto Firmino. Ele falou para a Premier League sobre o que espera desse duelo: "Nós já tivemos experiências boas contra o City aqui em Anfield, na Liga dos Campeões e na Premier League também. Espero que nossa torcida seja o 12º jogador e que eles nos apoiem durante todo o jogo. Dentro de campo, daremos o nosso melhor e, claro, jogar bem e vencer a partida".

Sobre o apoio da torcida, Klopp afirmou que "até o vendedor de cachorro-quente precisa apoiar o Liverpool" nesta partida. Falando no alemão, o duelo entre ele e Guadiola será outro ponto interessante para acompanhar durante o jogo. Ao longos dos dias de preparação dos times para a partida, os dois treinadores se alfinetaram durante as entrevistas.