City x Chelsea: prévia da final da Champions tem virada, festa adiada, 'cavadinha fracassada' e pedido de desculpas

O Chelsea bateu o Manchester City de virada por 2 a 1 neste sábado em jogo marcado por 'cavadinha bizarra' de Aguero

O Manchester City poderia ter conquistado o título da Premier League neste sábado. Poderia. A equipe até saiu na frente do placar diante do Chelsea no primeiro tempo, com gol de Sterling. O resultado seria suficiente para Guardiola e companhia assegurarem o troféu. Mas, na segunda etapa, o enredo da partida mudou completamente. O Chelsea foi superior e conquistou uma grande virada, triunfando por 2 a 1.

E não dá para dizer que o Manchester City não teve oportunidade de levantar o caneco já neste sábado. Aos 46 minutos do primeiro tempo, Gabriel Jesus recebeu na área e foi derrubado. Na cobrança de pênalti, uma cena que não acontece com frequência. Aguero deu uma 'cavadinha', mas o goleiro Mendy não caiu na 'pegadinha', defendendo a batida com muita tranquilidade no meio do gol. A opção de Aguero custou bem caro ao Manchester City...

"Não posso deixar de pedir desculpas aos meus companheiros, à comissão técnica e aos torcedores pelo pênalti de hoje. Foi uma má decisão e assumo a responsabilidade", escreveu Aguero nas redes sociais após a partida.

Na segunda etapa, o Chelsea cresceu muito de produção. A equipe comandada por Thomas Tuchel se impôs, passando a dominar o confronto. Aos 18 minutos, Ziyech acertou chute muito preciso e empatou o jogo em 1 a 1.

E o Chelsea seguiu pressionando. A equipe amassou o rival, tendo, inclusive, dois gols anulados por impedimento. No fim do confronto, já nos acréscimos, Werner cruzou para o meio e Marcos Alonso conseguiu completar para a rede, superando o goleiro Ederson. Grande virada do Chelsea.

Título adiado do Manchester City. Talvez, pelo menos até esse domingo, quando o Manchester United entra em campo. Se os Diabos Vermelhos perderem para o Aston Villa, o City poderá comemorar o título da Premier League. Só que de casa. E já começar a pensar no outro grande embate contra o Chelsea, no dia 29, em Istambul, pela decisão da Liga dos Campeões.