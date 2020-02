City se espelha no Real Madrid na Liga dos Campeões. E Guardiola não esconde isso

Menos experiente que o time espanhol na competição europeia, o City tentará fazer o melhor para superar o Real. Pelo menos é o que diz o treinador

As vésperas do duelo contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga do Campeões, Pep Guardiola não escondeu que tenta fazer o se espelhar nos gigantes espanhóis. O treinador não poupou elogios ao rival antes da partida no Santiago Bernabéu.

"Eles são o clube que nós queremos imitar e fazer igual. Eu quero poder dizer ao final do jogo que fomos o que somos. Isso é o mais importante em competições assim", disse Guardiola. "Nós temos que ir e tentar fazer isso em um dos maiores, mais legais e prestigiados estádios do mundo. Precisamos tentar com as nossas armas e tentar fazer gols. Se não conseguirmos, nós vamos parabenizá-los e tentar melhorar da próxima vez".

O City tem apenas dois jogadores no elenco que já venceram a Liga dos Campeões: os goleiros Claudio Bravo, com o , e Scott Carson, com o em 2005. Com este cenário, Guardiola diz que a experiência pesa a favor do Real: "Os jogadores deles já jogaram tantas vezes a final (da Champions) e eu nem sei quantas vezes eles já levantaram o troféu".

"Nós não temos tantos jogadores que já venceram a Liga dos Campeões. Mas temos que querer vencer a sermos nós mesmos", completou o treinador dos citizens.

Sabendo que os jogadores do defenderão a história e tradição do clube na competição europeia, Guardiola fez questão de coloca o City em seu devido lugar: "Para nós é empolgante, muito bom e nós daremos o nosso melhor, sabendo que vamos enfrentar um time campeão 13 vezes da Liga dos Campeões e que é o rei".