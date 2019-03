City ou Liverpool? Veja o caminho dos dois favoritos ao título da Premier League

A disputada corrida de Manchester City e Liverpool pelo título da Premier League traz novas emoções a cada rodada do campeonato.

Faltando apenas oito jogos para cada equipe para encerrar o torneio mais famoso da Europa, a equipe de Pep Guardiola continua liderando a tabela com 74 pontos após vencer o Watford 3 a 1, enquanto os homens de Jurgen Klopp seguem na cola da vice-liderança, com 73 pontos.

A caminhada para o tão cobiçado troféu ainda reserva alguns desafios para cada um dos competidores. O Liverpool, por exemplo, ainda tem Tottenham (31/03) e Chelsea (14/04) no calendário, enquanto o City tem os Spurs 20/04) e o Manchester United (24/04).

Por mais que a dupla Reds e Citizens sejam os maiores candidatos ao título, não há motivos para descartar a equipe de Mauricio Pochettino como um potencial concorrente. Os Spurs ocupam atualmente a terceira posição da Premier League, com 61 pontos.

O técnico italiano tem colocado sua equipe em outro patamar nesta temporada, chegando a serem fortes candidatos a brigar pelo título com os dois primeiros colocados.

Já a equipe de Ole Gunnar Solskjaer está mostrando o que é superação. Os Red Devils conseguiram vencer o PSG em pleno Parque dos Príncipes nas oitavas de final da Champions League, e segue sendo um grande adversário para os principais times da Premier League.

No confronto United x City, que será sediado em Old Trafford, Pep Guardiola terá que lidar com uma equipe pronta para revidar os 3 a 1 de novembro de 2018, só que dessa vez muito mais focada e determinada a levar a vitória. O Manchester United ocupa a quinta colocação na tabela, com dois pontos a menos que o Arsenal, com 60.

Veja as outras partidas que City e Liverpool possuem até o fim do torneio inglês:

Fullham x Liverpool (16/03);

Fullham x Man City (20/03);

Liverpool x Tottenham (31/03);

Southampton x Liverpool (05/04);

Man City x Cardiff (06/04);

Crystal Palace x Man City (14/04);

Liverpool x Chelsea (14/04);

Man City x Tottenham (20/04);

Cardiff x Liverpool (21/04);

Man United x Man City (24/04);

Liverpool x Huddersfield (26/04);

Burnley x Man City (28/04);

Man City x Leicester (04/05);

Newcastle x Liverpool (04/05);

Brighton x Man City (21/05);

Liverpool x Wolves (12/05).

Com um bom empenho dentro e fora de casa contra todos os rivais fora da zona dos seis primeiros, City e Liverpool irão desenhando sua trajetória para a decisão final da Premier League.