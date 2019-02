City entra na briga por jovem artilheiro da Bundesliga; Barcelona e Chelsea já estão de olho

Luka Jovic está emprestado ao Eintracht Frankfurt, que pretende exercer cláusula de compra antes de repassá-lo a outra equipe

Sensação da temporada 2018/19 da Bundesliga com 15 gols marcados, dois a mais que Robert Lewandowski, o sérvio Luka Jovic, emprestado pelo Benfica ao Eintracht Frankfurt, é observado por grandes equipes do futebol europeu.

O Manchester City é o time mais recente que demonstrou vontade em contar com os serviços do camisa 8 e se junta ao Chelsea e Barcelona na corrida pelo jogador de 21 anos.

Com os rumores sobre sua transferência cada vez maiores, as Águias, como a equipe alemã é conhecida, pretende exercer a cláusula de compra estipulada em 5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões), antes de vendê-lo por aproximadamente 60 mihões de euros (por volta de R$ 254 mihões), de acordo com estimativas de valor atualizado.

Confira os números de Luka Jovic na temporada atual da Bundesliga:

A ida de Jovic para os Citizens está condicionada a outros alvos do time para a próxima temporada, como o lateral-esquerdo Ben Chilwell. Os Blues vivem uma incógnita após a punição imposta pela FIFA que proíbe contratações pelas próximas duas janelas de transferência, enquanto os Blaugranas estudam o reforço baseado em outras prioridades do elenco.

O atacante, revelado pelo Estrela Vermelha, é o jogador mais jovem a marcar um gol pela equipe da Sérvia, com 16 anos. Ele esteve na Copa do Mundo da Rússia e atuou apenas um minuto na competição, no jogo em que os sérvios foram derrotados pelo Brasil por 1 a 0.

