City, Arsenal e Tottenham se unem contra a arbitragem na Premier League

Guardiola, Arteta e José Mourinho, por motivos diferentes, reclamaram de questões envolvendo a presença ou ausência do VAR

O VAR tem rendido grandes críticas por partes dos treinadores da , ainda que venha ajudando a diminuir a margem de erros em relação às últimas temporadas. Neste sábado (18), por exemplo, técnicos de , e miraram suas artilharias ao árbitro auxiliar de vídeo após os respectivos jogos contra , e .

O caso mais curioso envolveu José Mourinho, técnico do Tottenham. Após o empate sem gols contra o Watford, fora de casa, no qual sua equipe não fez um gol graças a milímetros no último lance, o treinador português elogiou a tecnologia de linha de bola que justamente não sacramentou a vitória dos Spurs.

Quer ver jogos a Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

“Sei que foram só alguns poucos milímetros, mas a tecnologia da linha de gol não comete erros como acontece com o VAR. Então não foi gol”, disse Mourinho antes de criticar a exibição do árbitro. “A performance do Tottenham, à parte das decisões do juiz e do VAR, porque eu prefiro não comentar isso, foi boa”, afirmou.

Arteta reclama por ausência de VAR

Mikel Arteta has addressed the media after today's draw.



🗞 Read the full transcript after #ARSSHU 👇 — Arsenal (@Arsenal) January 18, 2020

Já no empate por 1 a 1 do Arsenal com o surpreendente Sheffield United, dentro do Emirates Stadium, os Gunners tiveram um pênalti não marcado, em lance envolvendo Nicolas Pepe e que o árbitro, sem querer consultar o VAR, não quis apitar a máxima penalidade. A jogada foi decisiva e o técnico Mikel Arteta não escondeu a revolta com a decisão do juiz após o apito final.

“Foi um lance muito claro”, disse para a BeIN Sports. “Foi a mesma coisa contra o (em lance no qual Jorginho poderia ter sido expulso antes de decidir o jogo). Quantas ferramentas nós precisamos mais?”, questionou.

Guardiola, por outro lado, ataca o VAR

O oposto que aconteceu com o Arsenal gerou revolta em Pep Guardiola em outro empate. O City perdia por 1 a 0 para o Crystal Palace, conseguiu a virada nos minutos finais apenas para sofrer o empate no último lance, em gol contra de Fernandinho.

Entretanto, os Citizens poderiam ter marcado um gol a mais se o árbitro não tivesse, depois de consultar o VAR, voltado atrás na decisão de um pênalti assinalado a favor dos azuis de Manchester. A decisão deixou Guardiola revoltado.

“Eu não sei a regra sobre a mão na bola. Pareceu ser mão na bola, pareceu ter ido na mão, mas...”.

O City é o vice-líder e pode ver a diferença em relação ao , primeiro colocado, chegar a 16 pontos. O Tottenham é apenas o oitavo e o Arsenal está na décima posição – confira a tabela completa da Premier League.