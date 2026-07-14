Citando o jogo do Egito... Alan Shearer alerta para “decisões absurdas” da Argentina contra a Inglaterra

O lenda do futebol inglês, Alan Shearer, alertou sobre a arbitragem na partida entre Inglaterra e Argentina, marcada para amanhã, quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

O lenda da seleção dos Três Leões criticou as decisões “absurdas” tomadas a favor da Argentina antes da partida das semifinais.

Shearer, que representou a Inglaterra em três grandes torneios, acredita que o resultado da partida pode depender do árbitro americano Ismail Al-Fath e de seus assistentes do VAR.

De acordo com o jornal “Daily Mail”, o maior artilheiro da história da Premier League está preocupado com a arbitragem inconsistente no torneio e teme que a Argentina, atual campeã, tenha uma vantagem injusta contra a Inglaterra.

Shearer acredita que há uma tendência de tomar decisões generosas que favorecem a Argentina.

O Egito protestou contra a anulação de um gol espetacular em um contra-ataque na partida das oitavas de final contra a equipe de Lionel Scaloni, após considerar que a bola havia sido tirada de Lisandro Martínez de forma injusta.

A Argentina também teve sorte quando novas regras relacionadas a erros de identificação fizeram com que o atacante suíço Breel Embolo recebesse um segundo cartão amarelo na prorrogação da partida das quartas de final.

No entanto, as decisões mais escandalosas ocorreram durante a fase de grupos, quando Lionel Messi não recebeu cartão vermelho (segundo o jornal) por sua entrada em Issa Mendy, da Argélia.

Além disso, a Federação Argelaína de Futebol apresentou uma reclamação à FIFA depois que Messi marcou três gols na partida.

Scherer disse: “Estou um pouco preocupado que as decisões da arbitragem ou do VAR possam nos custar a derrota para a Argentina, pois acredito que a linha dos árbitros e do VAR desde o início do torneio até agora mudou significativamente”.

E acrescentou: “Fiquei surpreso com algumas decisões tomadas a favor da Argentina, especialmente a decisão contra o Egito, quando o gol foi anulado”.

Shearer continuou: “Acho que isso é bobagem. É algo um pouco preocupante quando jogamos contra eles”.