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O holandês Marino Pušić, técnico do Al-Ahli, rejeitou a ideia de que a oscilação nos resultados do time indique uma queda de rendimento. Segundo ele, a maratona de jogos e o desgaste físico estão entre os principais fatores que afetaram o desempenho da equipe nos últimos tempos. As declarações foram dadas antes do duelo com o Al-Taawoun, marcado para amanhã, sábado, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

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As declarações de Pušić chegam em um momento delicado. O Al-Ahli sofreu uma dolorosa derrota por 3 a 2 para o Al-Shamal, do Catar, na AFC Champions League Elite, apesar de ter aberto dois gols de vantagem. O resultado renovou as críticas ao treinador holandês e aumentou os questionamentos sobre a capacidade do time de manter a estabilidade técnica e emplacar uma sequência de vitórias.

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Na entrevista coletiva antes da partida, ao responder a uma pergunta do jornal "Asharq Al-Awsat" sobre a falta de regularidade do Al-Ahli em atuações fortes e vitórias, Pušić lembrou os períodos em que o time engatou boas sequências, destacando que já venceu cinco jogos seguidos e, em outro momento, quatro partidas consecutivas.

Pušić cita Bayern e PSG para justificar os tropeços

O treinador holandês afirmou que disputar uma partida a cada três dias impõe uma grande carga física aos jogadores e ressaltou que nem sempre é possível prever os resultados no futebol. Ele também atribuiu a derrota para o Al-Shamal ao cansaço e à falta de sorte.

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Pušić citou o que aconteceu com grandes clubes europeus, lembrando que o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain também tropeçaram em suas partidas, numa tentativa de reforçar que perder pontos ou sofrer derrotas é algo possível até mesmo para equipes fortes.

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Ele acrescentou que o Al-Ahli vai continuar trabalhando duro e confiando em sua capacidade para voltar a vencer e superar a fase atual, em vez de se render à pressão gerada pelos resultados recentes.

O que ele disse sobre o balanço do Al-Ahli nesta temporada?

Pušić defendeu o trabalho que vem fazendo no Al-Ahli, observando que assumiu o cargo tardiamente e não esteve presente na pré-temporada do time. Mesmo assim, ele considera positivos os resultados obtidos até agora, que, em sua visão, refletem o tamanho do esforço empregado.

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O técnico relembrou a recente vitória por 3 a 1 sobre o Al-Nassr pela Saudi Pro League, avaliando que vencer um adversário forte reforça sua convicção no que o time vem apresentando, e ressaltou que o Al-Ahli segue na briga por todas as competições que disputa.

Alerta sobre a força do Al-Taawoun

Sobre o próximo compromisso, Pušić alertou para a dificuldade do duelo, afirmando que o Al-Taawoun vive um bom momento em termos de resultados no campeonato e também disputa a AFC Champions League Two, o que mostra que a equipe conta com um grupo de jogadores de qualidade e é capaz de ameaçar seus adversários.

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O Al-Ahli ocupa a quarta posição na tabela da Saudi Pro League, com 24 pontos, enquanto o Al-Taawoun aparece em 17º lugar, com 5 pontos, segundo os números divulgados antes do confronto. Assim, o time de Jidá tem a obrigação de aproveitar o fator casa e a superioridade técnica para conquistar os três pontos e aliviar a pressão sobre seu treinador.