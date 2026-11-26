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Yazan Al-Naimat, atacante da seleção da Jordânia, revelou os bastidores de uma negociação antiga com o Al Ahly, do Egito, explicando que uma lesão no ombro impediu sua transferência para o clube do Cairo. O jogador também falou sobre a possibilidade de defender o time no futuro e sobre a data de seu retorno aos gramados após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado.

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Durante uma transmissão ao vivo no YouTube, Al-Naimat afirmou que o Al Ahly não negociou com ele antes de sua recente lesão no ligamento cruzado. Segundo o atacante, as conversas começaram antes do Mundial de Clubes disputado no Catar, em um momento em que ele sofria com uma lesão no ombro.

O jogador, que deixou o Al-Arabi, do Catar, no meio do ano passado, explicou: "O Al Ahly, do Egito, não falou comigo antes da minha lesão no cruzado, mas negociou comigo antes do Mundial de Clubes disputado no Catar. Só que eu tinha uma lesão no ombro e avisei que seria difícil me transferir naquele momento".

E acrescentou: "Na época, expliquei ao Al Ahly que seria maravilhoso jogar com eles e que eu receberia um bom salário, mas, por causa da lesão, eu não conseguiria entregar o nível exigido".

O atacante da Jordânia destacou que queria chegar ao Al Ahly em sua melhor condição física e técnica, para conseguir render o que se esperava dele, citando a enorme pressão que qualquer jogador ou treinador enfrenta no clube.

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"Avisei o Al Ahly disso porque sei que iria jogar pelo Al Ahly do Egito. Se o Ammouta perdeu um jogo e foi demitido, imagine eu se não marcar em uma partida?", disse Al-Naimat.

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Ele continuou: "Se eu for me transferir para o Al Ahly, quero chegar pronto para apresentar um nível à altura da grandeza do clube".

Ammouta saiu após 14 jogos

A declaração de Al-Naimat sobre Ammouta veio após a saída do treinador marroquino do Al Ahly. A diretoria do clube decidiu encerrar seu trabalho depois da derrota por 2 a 0 para o Pyramids, pela nona rodada do Campeonato Egípcio.

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Aquela foi a primeira derrota do Al Ahly sob o comando de Ammouta, que dirigiu a equipe em 14 partidas, somando todas as competições, com 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

O revés diante do Pyramids também fez o Al Ahly cair para a terceira posição na tabela do campeonato, sete pontos atrás do líder.

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Al-Naimat define data para voltar

Sobre o futuro, Al-Naimat revelou que ainda está em fase de recuperação e garantiu que voltará aos gramados durante a janela de transferências de inverno, em janeiro. Ele ressaltou, porém, que ainda não há nenhum acordo oficial sobre seu próximo clube.

"Estou me recuperando da lesão e volto aos gramados durante a janela de transferências de inverno, em janeiro. Não há nada oficial sobre meu novo time", afirmou.

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Al-Naimat sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida entre Jordânia e Iraque, pelas quartas de final da Copa Árabe de 2025. Ele se machucou no início do jogo e tentou continuar em campo antes de ser substituído. Depois, os exames médicos e de imagem confirmaram a natureza da lesão.

A lesão foi um duro golpe nas ambições do jogador, sobretudo por ter acontecido meses antes da Copa do Mundo de 2026. Al-Naimat era um dos principais nomes da seleção jordaniana que se classificou para o Mundial.

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Jeddah é o destino preferido

Apesar de seu nome estar ligado ao Al Ahly, do Egito, o atacante jordaniano revelou outro destino que prefere caso tenha a oportunidade de se transferir: seu sonho está ligado a um dos dois gigantes da cidade de Jeddah, na Arábia Saudita.

"Na verdade, o time dos meus sonhos é defender um dos clubes de Jeddah, o Al-Ahli ou o Al-Ittihad, por causa da torcida", declarou.

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Al-Naimat tem 27 anos e seu último clube foi o Al-Arabi, do Catar, onde chegou em agosto de 2024, após uma passagem pelo Al-Ahli, também do Catar.

Pela seleção, o atacante soma 58 partidas com a camisa da Jordânia, com 23 gols marcados, e segue como uma das principais opções ofensivas do elenco jordaniano.