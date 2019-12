Cinco nomes do Brasileirão que devem ganhar espaço com Tite em 2020

No próximo ano, com calendário menos complicado, Canarinho deve contar com mais atletas que atuam no futebol brasileiro

O ano de 2020 marca o início das Eliminatórias para a do Qatar. A seleção brasileira, inclusive, já conhece o caminho que terá pela frente para brigar por uma vaga no Mundial. A trajetória da Canarinho começa em março, diante de , em casa, e , em Lima.

Depois de um ano irregular, como foi 2019, Tite terá pouca margem para erros e, quem sabe, possa olhar mais para o cenário nacional, uma vez que vários atletas se destacaram na temporada e por conta do calendário tiveram poucas oportunidades. Muitos deles, foram até acompanhados de perto pela comissão técnica como:

BRUNO HENRIQUE

O atacante do colecionou títulos e prêmios individuais nesta temporada. Eleito o melhor jogador da Copa Libertadores, entre os melhores do Brasileirão e super decisivo, ele teve apenas uma convocação em 2019. O próprio treinador deixou claro que gostaria de ter contado mais com o camisa 27.

Bruno Henrique, apesar de ter como posição de origem o lado esquerdo, posição super concorrida, hoje se adapta muito bem como centroavante ou pelo lado direito. Alto, bom cabeceador e muito veloz ele surge como ótima opção para a monotonia que se tornou a Canarinho nos últimos jogos de 2018.

GABIGOL

Também jogador do Flamengo, Gabigol foi outro que teve apenas uma oportunidade. Artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América, ele desandou a fazer gols e chegou ao incrível número de 43 tentos em 59 jogos. Além disso, mostrou bastante mobilidade e consciência tática sob o comando do técnico Jorge Jesus.

Ainda que seja um setor bem concorrido, Tite ganha uma boa opção, com versatilidade que gosta para o ataque. No mais, Gabigol é bem entrosado com Neymar e Gabriel Jesus, com quem conquistou a medalha de ouro nos do Rio de Janeiro.

RODRIGO CAIO

A grande temporada do Flamengo deixou a comissão técnica da Seleção seguindo de perto os atletas . Se o ataque foi muito bem, na defesa, Rodrigo Caio chamou à atenção. Ele, que antes da Copa da chegou a ganhar oportunidades, ficou de fora pelo momento conturbado que viva no na época. Mas tudo isso ficou para trás.

Rodrigo Caio foi um dos melhores zagueiros do na temporada e deve aparecer mais vezes na lista do técnico Tite. A certeza disso se refletiu no comportamento do Flamengo no mercado, que buscou de cara um zagueiro pois ouviu internamente sobre a possibilidade do zagueiro ser convocado com frequência.

EVERTON CEBOLINHA

Depois da grande que fez, Cebolinha ganhou muita moral com os jogadores. Filipe Luís chegou a dizer que deve ao atacante do o título que juntos conquistaram em julho. Por conta do calendário, Cebolinha ficou de fora em várias convocações mas retornará para as Eliminatórias. Agora, Tite vai ter aquele tipo de problema que todo treinador gosta: muitas opções e vai precisar saber tirar o melhor desta situação.

Excelente no um contra um e na finalização, Cebolinha entrega no lado esquerdo uma opção caso Neymar esteja fora ou abaixo do que pode render.

BRUNO GUIMARÃES

Volante como poucos no futebol brasileiro, Bruno tem muita facilidade para sair jogando e pisar na área. Inteligente e com classe, ele foi o "maestro" do grande ano do Athlético-PR que encantou o Brasil em várias oportunidades. Se Arthur ainda não se encontrou na Canarinho, Bruno pede passagem para ser testado na função.