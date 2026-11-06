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Mohamed Saeed
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Cinco estrelas do Arsenal e uma ausência de destaque! Mikel Arteta reage à convocação de Tuchel para a seleção da Inglaterra, com Ben White de volta e Noni Madueke fora

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Mikel Arteta comentou a convocação mais recente da seleção inglesa, que conta com uma presença expressiva de jogadores do Arsenal nos planos de Thomas Tuchel. O técnico do Arsenal falou sobre o retorno de destaque de Ben White e a ascensão contínua de vários jovens talentos no Emirates Stadium.

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Arteta elogia Rice e os jogadores do Arsenal convocados

Arteta elogiou a vontade “desesperada” de melhorar demonstrada por Declan Rice após a inclusão do meio-campista na convocação mais recente da Inglaterra. Rice tem sido um dos destaques do Arsenal nesta temporada, com cinco assistências na Premier League, o maior número da competição, e um gol na Champions League em 14 jogos.

Ao falar sobre a evolução recente do meio-campista, Arteta destacou a mudança de mentalidade que levou Rice a um novo patamar. “A mentalidade de entrar em campo para vencer partidas e acrescentar outra dimensão ao seu jogo, outro tipo de ameaça, e ser muito mais imprevisível. Temos trabalhado muito nisso”, disse o espanhol em entrevista coletiva.

O técnico do Arsenal acrescentou: “Ele está desesperado para melhorar todos os aspectos do seu jogo, e precisamos fazer isso sem perder tantas coisas incríveis que ele já faz. Mas ele está no caminho certo.”

Como aproveitar todo o potencial do motor do Arsenal

Arteta tem deixado claro que não quer limitar Rice a uma única função e prefere aproveitar sua ampla variedade de atributos. O jogador de 27 anos mostrou que pode ditar o ritmo do jogo desde a defesa, avançar com a bola nas transições ou influenciar a partida no terço final. Arteta explicou que a versatilidade do jogador é um trunfo singular: “Acho que não podemos limitar suas qualidades e capacidades. Ele pode recuar, pode fazer o jogo progredir. Pode recuar, conduzir a bola e ser incrível nas transições. Pode ganhar disputas. Pode fazer passes ao chegar à frente, lançamentos longos e cruzamentos pela esquerda ou pela direita, tanto faz. Nas bolas paradas, ele tem muito a oferecer. Sua capacidade de chutar de longe também é algo que precisamos aproveitar mais. Ele tem condições de fazer isso. Então, precisa continuar jogando, porque ainda há muito a ganhar.”

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No entanto, as notícias não são inteiramente positivas para o clube do norte de Londres, já que Arteta deu informações sobre a lesão de Bukayo Saka e confirmou que o ponta ficará afastado por um período considerável. O revés aumenta ainda mais a responsabilidade dos cinco jogadores do Arsenal que se apresentarão à seleção inglesa, incluindo Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly e Eberechi Eze.

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Arteta comenta a ausência de Madueke e o retorno de White

Um dos principais assuntos da convocação de Tuchel foi a ausência de Noni Madueke. Apesar de ter mostrado lampejos de talento, o ponta ficou fora da seleção inglesa. Arteta, porém, acredita que o jogador saberá lidar com a decepção e a usará como motivação para melhorar ainda mais. Questionado sobre o processo de escolha, Arteta demonstrou respeito pela autoridade do treinador da seleção: “Deixo isso para Thomas. Havia muitas opções, ele precisa tomar decisões, tomou essa decisão desta vez e é isso. Deixo isso inteiramente com ele.”

Durante uma conversa sobre o anúncio da convocação da Inglaterra, Arteta elogiou a postura profissional do ponta. “O que ele fez foi viajar para o exterior e treinar”, observou Arteta. “Esse é o Noni, essa é a mentalidade dele. Ele quer melhorar.”

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Inglaterra mira seus objetivos na Liga das Nações

A Inglaterra recebe a Croácia em Wembley na quinta-feira, 12 de novembro, antes de viajar para enfrentar a Espanha no Estádio Metropolitano no domingo, 15 de novembro. Na segunda posição do Grupo C, a Inglaterra garantirá uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações, em março do ano que vem, se não perder para a Croácia. Os convocados de Tuchel se apresentam no início da próxima semana, enquanto Jobe e Jude se preparam para escrever o capítulo mais recente da história dos irmãos no futebol inglês.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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