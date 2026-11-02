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A temporada do Newcastle United chegou a um novo ponto baixo na noite de segunda-feira, quando uma falha catastrófica do goleiro deu ao Everton a vitória por 1 a 0 no St James’ Park. O resultado representa um duro golpe duplo para o Newcastle, que sofreu duas derrotas para o Everton em menos de uma semana.

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Falha de Hornicek custa caro ao Newcastle em má fase

O clima no St James’ Park ficou hostil quando o Newcastle United sofreu sua segunda derrota para o Everton em apenas cinco dias. Depois de ser eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Everton na quinta-feira passada, o time de Matthias Jaissle não conseguiu reagir na Premier League e acabou perdendo por 1 a 0.

O lance decisivo veio no início do segundo tempo, quando Lukas Hornicek cometeu uma falha digna de figurar entre as piores da temporada ao não conseguir defender uma finalização relativamente fraca de Tyrique George. O goleiro tcheco deixou a bola escapar por entre as mãos, e Thierno Barry só precisou empurrá-la para o gol vazio, de muito perto.

O time da casa não conseguiu encontrar seu ritmo durante um primeiro tempo truncado, no qual apenas Harvey Barnes ofereceu alguma ameaça. Apesar da presença de Joelinton e do retorno de alguns jogadores importantes, o Newcastle pareceu sem ideias no último terço do campo. A torcida deixou clara sua frustração diante da quarta derrota da equipe nos últimos cinco jogos.

Barry brilha enquanto Grealish segue fora

Enquanto o Newcastle tropeça, as contratações e a disciplina do Everton sob o comando de David Moyes continuam dando frutos. O time venceu apesar da ausência prolongada de Jack Grealish, mais uma vez deixado fora da lista de relacionados após infringir as regras disciplinares do clube. Moyes mostrou que sua equipe pode funcionar bem sem o ponta de destaque, contando, em vez disso, com a capacidade de finalização de Barry.

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O atacante tem sido uma revelação nesta temporada e, entre os jogadores da Premier League, apenas Erling Haaland marcou mais gols do que Barry em todas as competições até agora. Seu oitavo gol na campanha mostrou seu senso de posicionamento: ele estava no lugar certo para aproveitar a falta de concentração de Hornicek.

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A organização tática de Moyes limitou as oportunidades do Newcastle, com Jarrad Branthwaite de volta ao centro da defesa para dar a estabilidade necessária. O Everton ocupou o campo de ataque durante boa parte do primeiro tempo e poderia ter aberto o placar antes se Harrison Armstrong ou Jake O’Brien tivessem mostrado mais tranquilidade diante do gol.

Expulsão no fim agrava a situação de Jaissle

O Newcastle tentou reagir nos minutos finais, colocando Yoane Wissa e Sean Steur em campo para dar mais energia ao ataque. Anthony Elanga chegou muito perto do empate quando sua finalização na segunda trave bateu na trave e rolou sobre a linha do gol, mas Jordan Pickford e seus defensores conseguiram afastar a bola.

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A entrada de Jacob Ramsey tinha o objetivo de dar mais criatividade à equipe, mas a noite terminou de forma desastrosa para o reserva. Nos instantes finais dos acréscimos, Ramsey recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, praticamente encerrando qualquer esperança de um milagre do Newcastle no fim.

Ao apito final, vaias ecoaram pelo estádio, dirigidas a um time que parece ter perdido sua identidade após a saída de Eddie Howe. A derrota deixa a equipe de Matthias Jaissle na 13ª posição da Premier League, com 11 pontos, enquanto o Everton subiu para o sétimo lugar, com 13 pontos, após a vitória.