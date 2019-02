Cinco clubes na disputa por Mauro Icardi

Impasse na renovação de contrato com a Inter de Milão faz com que equipes monitorem a situação do atacante argentino

Vivendo um impasse na situação contratual com a Inter de Milão, Mauro Icardi tem seu futuro especulado em cinco equipes diferentes.

Manchester United, Chelsea, Juventus, Atlético de Madrid e Real Madrid, de acordo com o Diario AS, seriam os times que têm a intenção de levar o jogador da equipe Nerazzurri.

Confira os números de Mauro Icardi na edição atual da Serie A:

As agremiações da Espanha, segundo a publicação, saem em vantagem por serem de uma liga que desperta o interesse do camisa 9, além de proporcionar o aumento salarial que ainda não recebeu da equipe de Milão. Os outros citados também demonstraram vontade em contar com Icardi.

Wanda Nara, esposa e empresária do atacante, tenta costurar um acordo com a Inter. Até o momento, o valor do salário é o maior impasse entre as partes. O vínculo atual é válido até junho de 2021.