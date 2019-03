Cinco casos que fazem o futebol da Europa ter cara de Libertadores

Desde a final da Libertadores em Madrid o futebol europeu parece ter aderido a práticas do nosso continente

No dia 9 de dezembro de 2018 o mundo do futebol acompanhou um evento que pareceu esquisito quando foi anunciado, seguiu inusitado enquanto víamos ao vivo pela TV e ainda parece alienígena quando lembramos: a decisão da da América aconteceu na Europa. Não precisa "purista" ou professor de história para sentir o estranhamento.

Mas será que a partida plantou uma semente por lá? Será que a careta de Benedetto em pleno Santiago Bernabéu mostrou aos europeus toda a graça de se jogar bola como jogamos por aqui?

Todos nós conhecemos os clichês: futebol na América do Sul é bagunça, na Europa é organizado; o futebol daqui é desorganizado, emocional e violento enquanto o de lá é um paraíso tático com plateias educadas e técnicos lordes. Os clichês não nascem num vácuo, eles têm seus motivos para ser, mas também estão longe de ser toda a verdade. É hora de mostrar que não somos tão diferentes.

Para enfrentar isso resolvemos separar episódios recentes em que o futebol europeu se comportou como uma bela rodada de Copa Libertadores:

Técnico iô-iô

A grande notícia da última segunda-feira (11) foi a de que Zinedine Zidane aceitou o convite para voltar ao comando do apenas nove meses após seu pedido demissão.

O craque foi perfeito quando treinou o time e é natural o desejo de retorno, mas não dá pra disfarçar isso de estratégia: é o TERCEIRO técnico do Real Madrid na temporada, algo digno de Brasileirão. E mesmo o próprio Zidane, que pareceu lógico e estrategista quando deu um passo para trás, voltou no mais puro impulso. Primeiro ele foi embora dizendo que o time precisava mudar e ele não queria fazer parte do processo, agora volta justamente no meio do furacão das mudanças. Abrace o caos, Zizou!

Esse iô-iô é conhecido por aqui. Em 2017 a gente viu o Cuca voltando ao meros cinco meses depois de largar o time campeão brasileiro de 2016. Ele alegou questões pessoais e disse que queria dedicar mais tempo à família, mas pelo jeito cansou logo da vida de dona de casa. E ainda mais recentemente vimos Fabio Carille ficar míseros seis meses longe do entre o miolo de 2018 e o começo de 2019. Acho que desde a Grécia antiga ninguém resiste à ideia do retorno do herói para casa.

Comemorações e exaltações

Claro que muito desse tempero sul-americano é dado pelos nossos conterrâneos que estão em terras europeias. Um dos momentos mais Libertadores da história da foi a comemoração genital de Diego Simeone após gol do sobre a :

Mas lembra que eu disse que clichês não nascem à toa? Na Europa você não pode associar suas regiões baixas com a alegria de um gol: Simeone foi multado em quase R$90 mil pela atitude. Eu acho que valeu cada centavo! Enquanto isso, na , o técnico português Marco Silva está sendo investigado por "conduta imprópria" após essa simples interação com o árbitro após a derrota de seu para o :

Já vi muita gente conversar assim aqui no e eles nem estavam discordando.

Cachorro no gramado

Nada grita mais "SUDAMERICA" do que um bom e velho cachorro interrompendo uma partida. É quando estamos nervosos, suando frio, xingando, comendo as unhas e a natureza aparece para nos lembrar que é tudo uma grande brincadeira que levamos a sério demais. Aliás, ainda bem que é só uma brincadeira e ainda bem que levamos a sério.

Dog pitch invasion becomes highlight of Georgia soccer game pic.twitter.com/vebs33gTnQ — Reuters Top News (@Reuters) October 8, 2018

Esse lance aconteceu no jogo entre Dila Gori e Torpedo Kutaisi pelo glorioso campeonato da Geórgia. Não é lá a coisa que mais associamos com futebol europeu, mas é.

Invasão de campo

É engraçado a gente associar invasão de campo com o futebol sul-americano sendo que na Europa vira e mexe tem gente bêbada pisando no gramado sem permissão só pelo prazer de tentar driblar uns seguranças. O problema, aliás, é algo muito mais inglês do que de qualquer outra nação em qualquer continente. No último fim de semana tivemos um torcedor do pulando da arquibancada para dar nada menos que um soco em Jack Grealish, do :

Shocking scenes at Birmingham Villa game. Jack Grealish attacked on the pitch. pic.twitter.com/UailN7pwyY — Michael O'Donoghue (@michaelod1888) March 10, 2019

Como os deuses do futebol operam em todos os continentes, claro que Grealish marcou o gol da vitória do Aston Villa.