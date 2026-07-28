Relatos da imprensa revelaram o salário que o senegalês Iliman Ndiaye, ponta do Everton, receberá para aceitar a transferência para o Al-Hilal, durante a atual janela de transferências de verão.

Relatos da imprensa haviam revelado a entrada do Al-Hilal em negociações com o Everton para contratar Ndiaye durante o mercado de verão em curso, diante do desejo do clube saudita de reforçar-se com um novo ponta.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que o jogador de 26 anos receberá um salário semanal robusto, no valor de 270 mil libras esterlinas, o que o motiva a aceitar o negócio.

Já o clube inglês insiste em receber 70 milhões de libras esterlinas (81 milhões de euros) para aprovar a saída do ponta senegalês rumo ao Al-Hilal.

Isso significa que Ndiaye será mais caro que o ponta holandês Crysencio Summerville, contratado pelo Al-Hilal junto ao West Ham United, da Inglaterra, por cerca de 80 milhões de euros.

Ndiaye atua pelo Everton desde o verão de 2024, quando se transferiu para o clube vindo do Olympique de Marseille, e disputou 34 partidas na temporada passada, nas quais marcou apenas 6 gols e deu 3 assistências.