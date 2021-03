Cianorte x Paraná: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), pela primeira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Copa do Brasil 2021 vai começar para Cianorte e Paraná! Nesta quarta-feira (10), às 18h (de Brasília), as equipes paranaenses entram em campo pela primeira rodada da competição nacional, que será decidida em jogo único. A partida, que acontece no Estádio Olímpico, não terá transmissão ao vivo na TV. Contudo, na Goal, o torcedor pode acompanhar os lances do jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cianorte x Paraná DATA Quarta-feira, 10 de março de 2021 LOCAL Estádio Olímpico Albino Turbay - Cianorte, PR HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto árbitro: João Paulo Romano Queiroz (PR)

Clássico paranaense toma conta da primeira rodada da Copa do Brasil / Foto: Divulgação/Paraná

A partida não terá transmissão ao vivo na TV. Porém, aqui na Goal , o torcedor pode acompanhar os lances do jogo em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Cianorte e Paraná fazem o duelo paranaense da primeira rodada da Copa do Brasil. Lembrando que nesta fase do torneio, o confronto é decidido em partida única, e o clube visitante, com melhor ranking da CBF - neste caso o Paraná - precisa apenas de um empate para seguir vivo na competição.

Contudo, vale destacar que o time da capital nunca venceu o Cianorte no interior do estado, onde o duelo desta quarta será disputado. Ao todo, foram seis partidas por competições oficiais, com cinco empates e uma derrota.

Provável escalação do Cianorte: Bruno; Michel, Maurício, Doma e Rael; Zé Vitor, Morelli e Calabrês; Grafite, Wilson Júnior e Ávila.

Provável escalação do Paraná: Renan; Paranhos, Salles, Micael e Christianno; Mazinho, Ramires, Hugo Sanches, Guilherme Biteco e Thiago Alves; Da Silva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CIANORTE

JOGO CAMPEONATO DATA Cianorte 1 x 0 Athletico Campeonato Paranaense 27 de fevereiro de 2021 Coritiba 2 x 0 Cianorte Campeonato Paranaense 27 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cascavel x Cianorte Campeonato Paranaense 28 de março de 2021 16h (de Brasília) Cianorte x Paraná Campeonato Paranaense 31 de março de 2021 20h (de Brasília)

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão Série B 29 de janeiro de 2021 Oeste 1 x 0 Paraná Brasileirão Série B 26 de janeiro de 2021

Próximas partidas